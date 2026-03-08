У Трампа мало времени: эксперт спрогнозировал самый вероятный сценарий по операции в Иране

Война, которую Дональд Трамп начал на Ближнем Востоке, может быть выгодна для Украины. Она ослабляет Россию из-за боевых действий в Иране, в частности не позволяет получать компоненты для дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, добавив, что Иран также предоставлял россиянам военную технику в больших объемах. Но сейчас мы видим, что в США не воспринимают войну в Иране и выступают против нее.

Почему у Трампа мало времени?

Большинство американцев против войны, даже республиканцы не понимают для чего была нужна эта операция. Стоит вспомнить, что Трамп пошел на выборы с лозунгом о том, что Соединенные Штаты не хотят вступать ни в какие войны, они стремились к нейтралитету.

Рейтинг лидера США существенно упал и составляет 35%. Это важно, учитывая, что в 2026 году состоятся выборы в Конгресс и Сенат. На фоне низкого уровня поддержки и войны в Иране – все это работает в пользу демократов, а не политической силы Трампа.

"Он не может долго продолжать войну. Я считаю, что более 4 недель Трамп не сможет ее вести, потому что в соответствии с американской Конституцией нельзя начинать войны. Минимальный военный контингент разрешается привлекать за пределами страны только до месяца времени", – подчеркнул Юрий Романюк.

Обратите внимание! Госсекретарь США заявил, что война в Иране продлится еще несколько недель. Прямого контакта с Тегераном сейчас нет и он не планируется. Главное внимание Америки обращено на уничтожение ракетной отрасли Ирана.

Продолжать широкомасштабную длительную войну без согласия Конгресса нельзя. Трамп уже заявил, что может вести ее 4 недели. Премьер Израиля просил 7 – 8 месяцев для достижения целей.

Столько времени у Трампа нет. В июле 2026-го Америка будет отмечать 250 лет со дня создания, празднования не будут проходить под аккомпанемент бомб в Иране. Далее начинается избирательная кампания, где республиканцы уже проигрывают,

– отметил Юрий Романюк.

Итак, лидеру США нужно будет вскоре возвращать всех военных обратно и говорить о том, что цели операции выполнены. Именно такой сценарий имеет Трамп на ближайшее время.

Позиция Трампа в войне с Ираном: главное