Никого не предупредил о планах: ХАМАС теряет поддержку

В начале ноября прошла встреча верховного лидера Ирана Али Хаменеи и лидера ХАМАС Исмаила Гании. Тогда Тегеран передал "четкий сигнал" палестинской группировке, что не будет вступать в войну против Израиля на его стороне.

Также стало известно, что ХАМАС не предупредил Иран о своих планах атаковать Израиль 7 октября. Главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович прокомментировал 24 Каналу эту новость.

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"Это соответствует всему, что мы видим в последнее время. Намек на то, что ХАМАС не предупредил никого, в частности Хезболлу, прозвучал в первой программной речи Насраллы (лидер Хезболлы Хасан Насралла – 24 Канал)", – отметил Шлеймович.

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Так, лидер Хезболлы тогда намекнул ХАМАС, что "сами начали – сами и разбирайтесь".

Иран не готов воевать

Как известно, США направили две авианосные группировки в восточную часть Средиземного моря. Это представляет серьезный сдерживающий фактор для Ирана и Хезболлы от вмешательства в израильско-палестинский конфликт.

Ситуация на военном поле для Ирана складывается не так хорошо, чтобы теперь участвовать в какой-то войне. Если не пойдет Иран, то, наверное, не пойдет и Хезболла,

– осторожно предположил Шлеймович.

Более того, стоит учитывать и то, что это не конфликт Ирана. ХАМАС – это палестинцы, а для Ирана Ливан и Сирия составляют более важные активы, которые он не хотел бы теперь терять.

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