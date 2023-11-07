Война со спутника и на поле боя выглядит по-разному: каков диалог США и Израиля

7 ноября 2023, 09:24
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На Ближнем Востоке идет очередная фаза обострения израильско-палестинского конфликта. Главным союзником Израиля остаются США, но всегда могут быть какие-то разногласия.

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, каков диалог между Израилем и Соединенными Штатами.

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"Мы полностью полагаемся на американцев, но в тоже время командирам на поле боя ситуация иногда более видна, чем со спутника или других разведданных, которые доходят до американцев", – отметил Мил-Ман.

Какие отношения между США и Израилем: смотрите видео 24 Канала

Так, иногда бывают разногласия, что естественно. Но нет ничего существенного, что могло бы повлиять на ход событий.

Какова позиция Израиля относительно будущего госпиталя

В приграничной зоне с Сектором Газа планируют построить больницу для гражданских, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Однако Израилю принципиально важно, чтобы раненые террористы не смогли воспользоваться услугами этой больницы, перейдя границу и избежав наказания.

"Здесь не будет никаких компромиссов, потому что каждый ускользнувший от нас террорист – это будущая угроза нашей безопасности. Я не сомневаюсь, что американцы и французы также не заинтересованы в том, чтобы эти террористы сбежали", – констатировал Мил-Ман.

Госсекретарь США совершил три раунда визитов на Ближний Восток: основное

  • Энтони Блинкен стабильно приезжает в Израиль и соседние страны, чтобы урегулировать ситуацию. В первую очередь США стремились согласовать позиции своих и союзников.
  • Кроме того, остается открытым вопрос будущего в Секторе Газа после уничтожения ХАМАС. Поскольку палестинское население настроено против Израиля, решением могло бы быть размещение там международной миротворческой миссии из арабских стран.
  • Так, госсекретарь США неожиданно посетил Ирак, а затем Турцию. Блинкен стремится предотвратить расширение израильско-палестинского конфликта.
  • Визит в Турцию связан прежде всего с противоречивыми высказываниями Реджепа Эрдогана. Он назвал Израиль "оккупантом" и обвинил страну в "военных преступлениях".

Автор: Марія Куцова