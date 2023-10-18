Сторонники палестинцев ворвались в Конгресс США: что требовали протестующие

На Капитолийском холме в Вашингтоне было неспокойно. Протестующие проникли в здание Конгресса США.

В среду, 18 октября, пропалестинские митингующие устроили протест внутри Конгресса США в Вашингтоне. Напомним, что в некоторых странах начались митинги после удара по больнице в Секторе Газа.

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Что происходит в Вашингтоне

Соцсетями распространяются кадры с места событий. На видео можно увидеть, как многие люди прорвались в Конгресс США и начали выкрикивать лозунги в поддержку Палестины.

Протестующие заняли в зале первый и второй этажи: смотрите видео



Митингующие требуют прекратить боевые действия в Секторе Газа.

Протестующие держат плакаты в поддержку Палестины и против Израиля: смотрите видео



Одного из протестующих задержала полиция. Подробности устанавливаются.

Задержание пропалестинского митингующего: смотрите видео



Позже стало известно, что американские правоохранители вытеснили протестующих из здания Конгресса США.

Что происходит в Германии

В эту среду также прошел митинг в Берлине. Как пишет dpa, местные власти запретили пропалестинскую акцию. Сообщается о десятках задержанных протестующих. Накануне в столице Германии неизвестные злоумышленники пытались поджечь синагогу. Их действия осудили представители разных немецких партий.

Также там были беспорядки, участники которых швыряли камни в правоохранителей, запускали пиротехнику, поджигали детскую площадку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил теракты против еврейских учреждений и разгул насилия на улицах. Он подчеркнул, что немецкие власти не будут это терпеть.

Кроме того, пропалестинские митинги прошли в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Там тоже сообщается о задержаниях.

Пропалестинская акция в Греции

В Афинах в среду прошла большая акция в поддержку Палестины. В этом митинге приняло участие много тысяч человек.

Многотысячная пропалестинская акция в столице Греции: смотрите видео



В Испании тоже прошли пропалестинские акции

Как стало известно, в Барселоне в среду прошла многотысячная акция. Люди выступали против боев в Секторе Газа и выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев.

В Барселоне проходил большой пропалестинский митинг: смотрите видео



На кадрах можно увидеть небольшие столбы дыма разных цветов.

Протестующие принесли с собой дымовые шашки: смотрите видео



Что известно о протестах в других странах