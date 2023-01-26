Зеленский объяснил, хочет ли боевых действий на территории России

Владимир Зеленский рассказал, какова цель Украины в контексте войны. Украинский лидер сказал, что Киев хочет, чтобы российские войска ушли с территории нашего государства.

По словам президента, тогда и прекратится война. Более того, Зеленский объяснил, есть ли в Украины планы по захвату территорий в России.

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Хочет ли Зеленский боев в России

Владимир Зеленский объяснил, что война, где бы она ни была – это потеря людей. Люди для украинского лидера – это приоритет номер один.

Потому я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну,

– сказал Зеленский.

Президент Украины пояснил, что может точно сказать, что если россияне покинут нашу территорию, то война прекратится.

Относительно российских земель Владимир Зеленский сказал, что Украина не воюет на территории России и назвал причину: "Нам это неинтересно".

Последние заявления Зеленского по поводу России и Путина