За словами президента, саме тоді й припиниться війна. Ба більше, Зеленський пояснив, чи в України є плани щодо захоплення територій в Росії.

Читайте також Вони зараз шоковані з України, – Подоляк відреагував на ниття Герасимова щодо війни

Чи хоче Зеленський боїв у Росії

Володимир Зеленський пояснив, що війна, де б вона не була – це втрата людей. Люди для українського лідера – це пріоритет номер один.

Тому я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну,

– сказав Зеленський.

Президент України пояснив, що може точно сказати, що, якщо росіяни покинуть нашу територію, то війна припиниться.

Щодо російських земель, то Володимир Зеленський сказав, що Україна не воює на території Росії та назвав причину: "Нам це нецікаво".

Останні заяви Зеленського щодо Росії та Путіна