Массированный удар по Запорожью, продвижение россиян в Донецкой области: хронология 1243 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1243 день. Силы обороны продолжают отражать наступления противника на всей линии фронта.

О ситуации на фронте, последствия атак российских сил по Украине, и вообще главные события этих суток 20 июля – сообщает 24 Канал.

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Что произошло за сутки?