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24 Канал Новости Украины Масований удар по Запоріжжю, просування росіян на Донеччині: хронологія 1243 дня війни
20 июля, 06:18
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Массированный удар по Запорожью, продвижение россиян в Донецкой области: хронология 1243 дня войны

Маргарита Волошина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1243 день. Силы обороны продолжают отражать наступления противника на всей линии фронта.

О ситуации на фронте, последствия атак российских сил по Украине, и вообще главные события этих суток 20 июля – сообщает 24 Канал.

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Что произошло за сутки?

 

02:51, 20 июля

Россияне продвинулись в Донецкой области

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, российские военные продвинулись возле Котляровки на Покровском направлении, Поддубного на Новопавловском направлении, Новониколаевки, Верхнекаменского и Федоровки.

01:30, 20 июля

Запорожье было под массированной атакой российских дронов и ракет

В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Кроме этого, ранен мужчина, горит дом, есть возгорание на открытой территории. Также повреждены частные дома. Другие последствия устанавливаются.