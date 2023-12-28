Киев разрабатывает гибридные системы ПВО FrankenSAM, атака "Шахедами": хронология 673 дня войны
Враг продолжает вести бесполезные штурмовые действия на многих направлениях фронта, однако ВСУ сдерживают оккупантов. Наши военные продолжают держать плацдармы на левобережье Днепра.
Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны нам оказывают помощь – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Последствия сбития российских Су-34 и очередная атака "Шахедами": хронология 672 дня войны
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что Украина разрабатывает собственные гибридные системы противовоздушной обороны в рамках проекта FrankenSAM. По его словам, первые разработки уже действуют на поле боя. Министр сказал, что они "большие", "сложные", "дорогие" и "длинные". Параллельно Киев разрабатывает гибридные ПВО – это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой. В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Наши военные сдерживают бесполезные штурмовые действия врага. Кроме того, ВСУ недавно продвинулись западнее Горловки и 27 декабря продолжили позиционные бои с российскими войсками. Институт изучения войны отмечает, что украинские войска продвинулись дальше вглубь террикона к западу от Горловки. Только за последние сутки Россия потеряла на фронте 920 единиц личного состава, 27 танков, 15 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 32 БПЛА оперативно-тактического уровня, 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники. Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Украиной 7 из 8 дронов-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты сбили беспилотники истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Наши военные сбивали дроны над Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областями. Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В частности, наши военные объявили об опасности Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Вражеские дроны-камикадзе двигались в сторону Кривого Рога, Запорожья. Впоследствии Воздушные силы ВСУ снова объявили тревогу в Днепропетровской, а также Кировоградской и Черкасской областях. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что не понимает, откуда у военных проблемы с обеспечением. Ведь на оборонный и сектор безопасности ежедневно выделяют по 5 миллиардов гривен. По его словам, на военных складах должно быть достаточно как снаряжения, так и оружия. Во временно оккупированном городе Севастополь в Крыму прогремели ориентировочно 4 взрыва. Российские оккупанты традиционно написали, что работает ПВО и сбивает воздушные цели. Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил заверить, что, мол, так называемая ПВО сбила один беспилотник над морем. Однако корреспондент "Крым. Реалии" заявил, что звуки доносились со стороны входа в главную бухту.
Украина разрабатывает гибридные системы ПВО FrankenSAM
Какая ситуация на фронте
Потери врага
Потери врага на 28 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Сколько "Шахедов" сбили наши военные
Оккупанты запустили "Шахеды"
Почему военные продолжают покупать вещи за свой счет
Взрывы в Севастополе
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что Украина разрабатывает собственные гибридные системы противовоздушной обороны в рамках проекта FrankenSAM.
По его словам, первые разработки уже действуют на поле боя. Министр сказал, что они "большие", "сложные", "дорогие" и "длинные".
Параллельно Киев разрабатывает гибридные ПВО – это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой.
В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Наши военные сдерживают бесполезные штурмовые действия врага.
Кроме того, ВСУ недавно продвинулись западнее Горловки и 27 декабря продолжили позиционные бои с российскими войсками. Институт изучения войны отмечает, что украинские войска продвинулись дальше вглубь террикона к западу от Горловки.
Только за последние сутки Россия потеряла на фронте 920 единиц личного состава, 27 танков, 15 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 32 БПЛА оперативно-тактического уровня, 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.
Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Украиной 7 из 8 дронов-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты сбили беспилотники истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Наши военные сбивали дроны над Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областями.
Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине. В частности, наши военные объявили об опасности Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Вражеские дроны-камикадзе двигались в сторону Кривого Рога, Запорожья.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ снова объявили тревогу в Днепропетровской, а также Кировоградской и Черкасской областях.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что не понимает, откуда у военных проблемы с обеспечением. Ведь на оборонный и сектор безопасности ежедневно выделяют по 5 миллиардов гривен. По его словам, на военных складах должно быть достаточно как снаряжения, так и оружия.
Во временно оккупированном городе Севастополь в Крыму прогремели ориентировочно 4 взрыва. Российские оккупанты традиционно написали, что работает ПВО и сбивает воздушные цели. Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил заверить, что, мол, так называемая ПВО сбила один беспилотник над морем.
Однако корреспондент "Крым. Реалии" заявил, что звуки доносились со стороны входа в главную бухту.