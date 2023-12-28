Киев разрабатывает гибридные системы ПВО FrankenSAM, атака "Шахедами": хронология 673 дня войны

Враг продолжает вести бесполезные штурмовые действия на многих направлениях фронта, однако ВСУ сдерживают оккупантов. Наши военные продолжают держать плацдармы на левобережье Днепра.

Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны нам оказывают помощь – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Последствия сбития российских Су-34 и очередная атака "Шахедами": хронология 672 дня войны