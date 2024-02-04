Попытки России наступать на фронте и отключение света в Белгороде: хронология 711 дня войны
Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. В то же время ситуация остается сложной, ведь россияне пытаются наступать.
Украина простоит России в полномасштабной войне уже 711 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Так, поздно вечером 3 февраля стало известно, что в Белгороде массово отключали свет из-за аварии. О ситуации рассказал городской голова Белгорода Валентин Демидов. По словам Демидова, несколько улиц в разных районах Белгорода остались без электроэнергии. Представители местной власти говорят, что так называемый блэкаут вызвало техническое нарушение в работе сети. Впоследствии за восстановительные работы по переключению взялись местные энергетики. Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, заявил, что наступление оккупантов на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас оккупантам уже не хватает сил и средств, чтобы продвигать дальше на линии соприкосновения. По словам Евлаша, оккупанты не откажутся вести боевые действия весной 2024 года. Враг продолжает формировать подразделения и формировать резервы. Российские пропагандисты заявили, что 38-летний Олег Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину. По версии оккупантов, этот пилот якобы работает в Красноярской коммерческой авиакомпании. Украинская разведка отметила, что этот командир экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 непосредственно причастен к атакам по нашим городам. Также в ГУР отметили, что Стегачев является базе украинского "Миротворца". А еще этот пилот считается военным преступником.
В Белгороде исчезал свет
Наступление россиян не может длиться вечно, однако не стоит недооценивать врага, - ВСУ
Российская версия того, что произошло с пилотом Ту-95
Так, поздно вечером 3 февраля стало известно, что в Белгороде массово отключали свет из-за аварии. О ситуации рассказал городской голова Белгорода Валентин Демидов.
По словам Демидова, несколько улиц в разных районах Белгорода остались без электроэнергии. Представители местной власти говорят, что так называемый блэкаут вызвало техническое нарушение в работе сети. Впоследствии за восстановительные работы по переключению взялись местные энергетики.
Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, заявил, что наступление оккупантов на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас оккупантам уже не хватает сил и средств, чтобы продвигать дальше на линии соприкосновения.
По словам Евлаша, оккупанты не откажутся вести боевые действия весной 2024 года. Враг продолжает формировать подразделения и формировать резервы.
Российские пропагандисты заявили, что 38-летний Олег Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину. По версии оккупантов, этот пилот якобы работает в Красноярской коммерческой авиакомпании.
Украинская разведка отметила, что этот командир экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 непосредственно причастен к атакам по нашим городам. Также в ГУР отметили, что Стегачев является базе украинского "Миротворца". А еще этот пилот считается военным преступником.