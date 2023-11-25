Взрывы в Николаеве, прилетело по воинской части оккупантов в Крыму: хронология 639 дня войны

Кремль не выводит свои войска с территории Украины, однако оккупантов выбивает наша армия. В частности, Вооруженные Силы Украины проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Какая ситуация на фронте и в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.

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