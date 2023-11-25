Взрывы в Николаеве, прилетело по воинской части оккупантов в Крыму: хронология 639 дня войны
Кремль не выводит свои войска с территории Украины, однако оккупантов выбивает наша армия. В частности, Вооруженные Силы Украины проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Какая ситуация на фронте и в дипломатии, какую помощь нам оказывают партнеры – читайте в тексте 24 Канала.
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В следующем году в Украине не будет возможности провести выборы, ни парламентские, ни местные, ни президентские. Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+". Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет, Вечером 24 ноября оккупанты запустили группу беспилотников. Тревогу объявили для Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины, Запорожья и Кировоградщины. Так, указом президента с должностей заместителей командующего Национальной гвардии Украины уволили: Кроме того, Зеленский уволил Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Нацгвардией. Его сменил Вадим Гладков. Также новоиспеченными "правыми руками" Пивненко назначено Алексей Осипенко и Александр Билоус. В документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" глава СБУ Малыш рассказал о первых двух ударах по Крымскому мосту и их последствиях. оккупанты вынуждены отказаться от использования моста в качестве переправы для оружия. Россияне перебрасывают вооружение паромами. Из-за того, что Крымский мост перестал быть надежным логистическим объектом, враг не смог больше перебрасывать подкрепления из Крыма к своим группировкам в Херсонской и Николаевской областях. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина получит новые системы ПВО. В приоритете – защита инфраструктуры, в том числе энергетической, чтобы не допустить холодной зимы. В движении "Атеш" констатировали, что зафиксировали передвижение от 8 до 10 "труповозок" с телами погибших оккупантов после ночных взрывов в Джанкое в Крыму. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Лукашенко дал Зеленскому обещание в первые дни полномасштабного вторжения России: Беларусь не будет воевать против Украины. Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины". По словам Арахамии, в Офисе Президента не поверили словам Лукашенко, но псевдопрезидент до сих пор держит свое слово. По предварительным данным, победу на выборах в Нидерландах одержит антиевропейская ультраправая "Партия свободы". Владимир Зеленский заявляет, что не стоит сильно из-за этого беспокоиться, поскольку у нас хорошие отношения с Амстердамом. В Генштабе отмечают, что на Купянском направлении военнослужащие России жалуются на постоянные потери. Уменьшение живой силы происходит из-за неудачных наступательных действий. Оккупанты просто отказываются участвовать в операциях и жалуются на руководство. Как констатируют в ВСУ, Кремль берет новобранцев в армию среди пожилых людей, имеющих проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми. Не лучше ситуация на Сватовском направлении. Военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием и водой. Оккупанты не прекращают "мясные штурмы" на Авдеевском направлении. В 47-й ОМБр опубликовали видео, подтверждающее это. Враг безрезультатно штурмует на Востоке: смотрите видео Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что в Крыму в районе воинской части слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов – враг понес бешеные потери. Также чиновник заявил, что после "хлопка" на пункте пропуска "Чонгар" образовались длинные очереди. Премьер Джастин Трюдо сообщил, что его страна передала Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Акимовке прогремели взрывы около 15:00. Чиновник подчеркнул, что было несколько попаданий по расположению российских войск, и добавил, что враг продолжает нести потери. В то же время российские оккупанты жалуются на ракетный удар. Украинские аэроразведчики заметили на фронте оккупанта, который стал настоящим "мастером" маскировки. Захватчик решил скрыться от Вооруженных Сил в "костюме привидения". Как россиянин "оригинально" скрывался от ВСУ: смотрите видео Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий надеется, что электроэнергии хватит для того, чтобы покрывать потребности потребителей, и аварийных отключений удастся избежать. По его словам, есть шансы обойтись без аварийных отключений при условии, что не будет высокой аварийности на электростанциях и будет работать импорт из Европы. Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук убежден, что эта зима для украинцев должна пройти легче, чем прошлая. "Во-первых, у нас есть опыт, мы знаем, чего ожидать от врага. Во-вторых, кроме того, что готовилась инфраструктура, готовились и соответствующие системы реагирования на эти угрозы. В-третьих, у врага нет тех ресурсов, которые он имел в начале полномасштабного вторжения, так же, как у него нет и другой тактики применения", – сказал он. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат проинформировал, что Россия накопила примерно до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Речь идет об авиационных ракетах воздушного базирования Х-101 и Х-555, "Кинжалах" и наземных "Искандерах" обоих типов: "Искандер-К" и "Искандер-М". Зеленский беседовал с Марком Рютте, премьером Нидерландов. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины. Недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров, Майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов: "Думаю, оккупанты не оставят планов выхватить инициативу на переднем крае, захватывать еще больше позиций. Но ВСУ готовы к зиме. Мы готовы не только сопротивляться, но и продолжать уничтожать врага и делать все, чтобы освободить нашу землю в пределах границ 1991 года". В 15:25 СМИ написали, что российская ракета летит в направлении Кривого Рога. А через две минуты, в 15:27, сообщили и о ракете в направлении Запорожья. Впоследствии в пригороде Запорожья раздался взрыв. Президент Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Он заслушал доклады по ТЦК и ВЛК, доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шаптали. Глава государства поручил руководителям Минздрава, МВД, МИД и ГБР подготовить комплексные решения по мобилизации, демобилизации и срочникам. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о создании в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). По его словам, уже совсем скоро должен быть запуск этих инициатив. Спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников предположил, что обстрел Чернобаевки в Херсонской области мог произойти из-за того, что сельский совет населенного пункта опубликовал анонс прощания с погибшим военным ВСУ. В Киев прибыла премьер Литвы Ингрида Шимоните. Она заявила, что единственный способ достичь крепкого и справедливого мира – помочь Украине победить как можно быстрее, восстановить свою полную территориальную целостность. The Washington Post написало, что Россия хочет сохранить контроль над оккупированным Крымом. Для этого они проводят переговоры с Китаем. В частности, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом. СБУ разоблачила предателя, который за "должность" в оккупационной администрации в Херсонской области "сдал" россиянам своего проукраинского отца, которого бросили в застенку. Предателю грозит пожизненное. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Украина готовится к вероятным обстрелам со стороны России зимой. В частности, он заверил, что есть определенные договоренности. Есть первый, второй, третий формат защиты энергетических объектов. Я не буду раскрывать детали. Но я вижу на объектах, как они это делают. Они неплохо понимают, что будет происходить исходя из опыта прошлого года. Есть договоренности с партнерами относительно дополнительного энергетического оборудования или дополнительных объемов, если нам потребуется электроэнергия, Госпогранслужба заявила, что украинско-словацкую границу разблокировали – там пропускают грузовики. В очереди в сторону Украины стояло ориентировочно 400 грузовых машин. Стоит добавить, что 21 ноября Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое". В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в южной части города раздались глухие взрывы. После первого на несколько минут исчезла связь. Чиновник заверил, что последствия выясняют. В Джанкое во временно оккупированном Крыму ночью против 24 ноября прогремели взрывы. Партизаны заявили, что удар был по воинской части россиян. В частности, удалось поразить: Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что украинский солдат получает стандартно – от 20 тысяч гривен. Когда они отправляются в район выполнения задач, то уже получают денежное довольствие, предусмотренное в этом районе. То есть получают от 20 до 120 тысяч в месяц, В Николаеве раздались взрывы. Впоследствии мэр города заверил, что звуки взрывов – это работа наших военных за пределами Николаева. Беспокоиться нет причин. В случае воздушной угрозы со стороны врага – будет объявлена тревога, Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказал, что одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год является ракетное вооружение и боеприпасы. В 2024 году на это запланировано ориентировочно 175 миллиардов гривен, на военную технику ориентировочно 80 миллиардов гривен. Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что Александр Лукашенко помогает России красть украинских детей. В частности, их постоянно вывозятся на территорию Беларуси через Россию. Из-за непогоды во Львовской области без света остались 74 населенных пункта. Из них 26 – полностью, 48 – частично. Над восстановлением электроснабжения работают 111 специалистов Львовоблэнерго, привлекли 39 единиц техники. В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 11 – получили ранения. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты 119 раз обстреляли регион, сам Херсон атаковал 91 вражеский снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты пытаются наступать возле Купянска и Авдеевки. Аналитики DeepState написали, что Силы Обороны Украины стабилизировали участок фронта возле Ивановки, оккупанты имели частичный успех возле Клещеевки. Благодаря ролику, опубликованному российской пропагандисткой и певицей Чичериной, расследователи вышли на след оккупанта, который содержал 366 украинцев в подвале. В частности, люди узнали "Клена", который держал сотни людей 27 дней насильно в подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине. К сожалению, в результате умерло десять человек из-за удушья, недостатка воды и пищи. В Генштабе ВСУ рассказали, что в ночь на 24 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, ударила двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 3 ударными БПЛА типа Shahed-136/131. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что наши военные сбили все вражеские дроны. Журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк заявил, что Россия заблокировала назначение руководства и должностных лиц ОБСЕ на 2024 год. Все это Кремль сделал для того, чтобы главу вражеского МИД Сергея Лаврова приняли 30 ноября – 1 декабря в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ. В Джанкое, находящемся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы. Российские захватчики заявили, что произошла "атака неизвестными беспилотниками". В телеграм-канале "Николаевский Ванек" писали о не менее 7 взрывах. Россияне уже традиционно перекрывали Крымский мост, однако о последствиях взрывов не сообщали. Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрыв слышали в Хмельницкой области. Ориентировочно в 1:39. Воздушные силы предупредили об опасности для жителей Староконстантинова. Людей призывали находиться в укрытиях. Через несколько минут после этого в областной военной администрации объяснили, что в регионе работала ПВО. Впоследствии власти сообщили, что информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало.
В 2024 году никаких выборов не будет, - Арахамия
– заявил политик.
Россияне запустили "Шахеды" с юга
Зеленский принял новые кадровые решения
Крымский мост обречен, - глава СБУ Василий Малыш
Усиление ПВО
У россиян проблемы на Востоке
Взрывы в Акимовке
Готовность к зиме
– написал президент нашего государства.
Очередная Ставка
Обстрел Чернобаевки
Россия обсуждает с Китаем тоннель в Крым
Как готовится Украина к вероятным обстрелам
– объяснил советник Ермака.
Взрывы в Мелитополе
Последствия взрывов в Джанкое
Какая зарплата у бойцов ВСУ
– заверил Фитьо.
Взрывы в Николаеве
– заявил Александр Сенкевич.
Сколько денег Минобороны выделило на ракеты и боеприпасы
Лукашенко помогает Путину воровать наших детей
Во Львовской области более 70 населенных пунктов без света
В Херсонской области погибли три человека
Какая ситуация на фронте
СМИ нашли оккупанта, который удерживал 366 украинцев в подвале
Потери врага на фронте
Враг атаковал ракетами и дронами
Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ
Взрывы в Крыму
Атака "Шахедами" по Хмельницкой области
В следующем году в Украине не будет возможности провести выборы, ни парламентские, ни местные, ни президентские. Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в эфире передачи "Мосейчук+".
Я думаю, что давайте будем пороково идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет,
Вечером 24 ноября оккупанты запустили группу беспилотников. Тревогу объявили для Херсонщины, Николаевщины, Днепропетровщины, Запорожья и Кировоградщины.
Так, указом президента с должностей заместителей командующего Национальной гвардии Украины уволили:
Кроме того, Зеленский уволил Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Нацгвардией. Его сменил Вадим Гладков. Также новоиспеченными "правыми руками" Пивненко назначено Алексей Осипенко и Александр Билоус.
В документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" глава СБУ Малыш рассказал о первых двух ударах по Крымскому мосту и их последствиях. оккупанты вынуждены отказаться от использования моста в качестве переправы для оружия. Россияне перебрасывают вооружение паромами. Из-за того, что Крымский мост перестал быть надежным логистическим объектом, враг не смог больше перебрасывать подкрепления из Крыма к своим группировкам в Херсонской и Николаевской областях.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина получит новые системы ПВО. В приоритете – защита инфраструктуры, в том числе энергетической, чтобы не допустить холодной зимы.
В движении "Атеш" констатировали, что зафиксировали передвижение от 8 до 10 "труповозок" с телами погибших оккупантов после ночных взрывов в Джанкое в Крыму.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Лукашенко дал Зеленскому обещание в первые дни полномасштабного вторжения России: Беларусь не будет воевать против Украины.
Он тогда сказал: "Мы не будем воевать с Украиной". Он честно сказал: "Я не могу допустить, чтобы они не пользовались моей инфраструктурой и через Беларусь не заходили и не запускали ракеты, но я гарантирую, что ни один белорусский солдат не пересечет границу Украины".
По словам Арахамии, в Офисе Президента не поверили словам Лукашенко, но псевдопрезидент до сих пор держит свое слово.
По предварительным данным, победу на выборах в Нидерландах одержит антиевропейская ультраправая "Партия свободы". Владимир Зеленский заявляет, что не стоит сильно из-за этого беспокоиться, поскольку у нас хорошие отношения с Амстердамом.
В Генштабе отмечают, что на Купянском направлении военнослужащие России жалуются на постоянные потери. Уменьшение живой силы происходит из-за неудачных наступательных действий.
Оккупанты просто отказываются участвовать в операциях и жалуются на руководство.
Как констатируют в ВСУ, Кремль берет новобранцев в армию среди пожилых людей, имеющих проблемы с алкоголем, наркотиками и азартными играми.
Не лучше ситуация на Сватовском направлении. Военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием и водой.
Оккупанты не прекращают "мясные штурмы" на Авдеевском направлении. В 47-й ОМБр опубликовали видео, подтверждающее это.
Враг безрезультатно штурмует на Востоке: смотрите видео
Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что в Крыму в районе воинской части слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов – враг понес бешеные потери.
Также чиновник заявил, что после "хлопка" на пункте пропуска "Чонгар" образовались длинные очереди.
Премьер Джастин Трюдо сообщил, что его страна передала Украине более 11 тысяч штурмовых винтовок и более 9 миллионов патронов к ним.
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированной Акимовке прогремели взрывы около 15:00. Чиновник подчеркнул, что было несколько попаданий по расположению российских войск, и добавил, что враг продолжает нести потери. В то же время российские оккупанты жалуются на ракетный удар.
Украинские аэроразведчики заметили на фронте оккупанта, который стал настоящим "мастером" маскировки. Захватчик решил скрыться от Вооруженных Сил в "костюме привидения".
Как россиянин "оригинально" скрывался от ВСУ: смотрите видео
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий надеется, что электроэнергии хватит для того, чтобы покрывать потребности потребителей, и аварийных отключений удастся избежать. По его словам, есть шансы обойтись без аварийных отключений при условии, что не будет высокой аварийности на электростанциях и будет работать импорт из Европы.
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук убежден, что эта зима для украинцев должна пройти легче, чем прошлая.
"Во-первых, у нас есть опыт, мы знаем, чего ожидать от врага. Во-вторых, кроме того, что готовилась инфраструктура, готовились и соответствующие системы реагирования на эти угрозы. В-третьих, у врага нет тех ресурсов, которые он имел в начале полномасштабного вторжения, так же, как у него нет и другой тактики применения", – сказал он.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат проинформировал, что Россия накопила примерно до 900 высокоточных дальнобойных ракет. Речь идет об авиационных ракетах воздушного базирования Х-101 и Х-555, "Кинжалах" и наземных "Искандерах" обоих типов: "Искандер-К" и "Искандер-М".
Зеленский беседовал с Марком Рютте, премьером Нидерландов. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой поддержки Украины.
Недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 миллиарда евро в 2024 году является лучшим сигналом для других партнеров,
Майор ВСУ, заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов: "Думаю, оккупанты не оставят планов выхватить инициативу на переднем крае, захватывать еще больше позиций. Но ВСУ готовы к зиме. Мы готовы не только сопротивляться, но и продолжать уничтожать врага и делать все, чтобы освободить нашу землю в пределах границ 1991 года".
В 15:25 СМИ написали, что российская ракета летит в направлении Кривого Рога. А через две минуты, в 15:27, сообщили и о ракете в направлении Запорожья. Впоследствии в пригороде Запорожья раздался взрыв.
Президент Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Он заслушал доклады по ТЦК и ВЛК, доклады министра обороны Умерова, главнокомандующего Залужного и начальника Генштаба Шаптали.
Глава государства поручил руководителям Минздрава, МВД, МИД и ГБР подготовить комплексные решения по мобилизации, демобилизации и срочникам.
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о создании в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). По его словам, уже совсем скоро должен быть запуск этих инициатив.
Спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников предположил, что обстрел Чернобаевки в Херсонской области мог произойти из-за того, что сельский совет населенного пункта опубликовал анонс прощания с погибшим военным ВСУ.
В Киев прибыла премьер Литвы Ингрида Шимоните. Она заявила, что единственный способ достичь крепкого и справедливого мира – помочь Украине победить как можно быстрее, восстановить свою полную территориальную целостность.
The Washington Post написало, что Россия хочет сохранить контроль над оккупированным Крымом. Для этого они проводят переговоры с Китаем.
В частности, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы строительства подводного тоннеля, соединяющего Россию с Крымом.
СБУ разоблачила предателя, который за "должность" в оккупационной администрации в Херсонской области "сдал" россиянам своего проукраинского отца, которого бросили в застенку. Предателю грозит пожизненное.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что Украина готовится к вероятным обстрелам со стороны России зимой. В частности, он заверил, что есть определенные договоренности.
Есть первый, второй, третий формат защиты энергетических объектов. Я не буду раскрывать детали. Но я вижу на объектах, как они это делают. Они неплохо понимают, что будет происходить исходя из опыта прошлого года. Есть договоренности с партнерами относительно дополнительного энергетического оборудования или дополнительных объемов, если нам потребуется электроэнергия,
Госпогранслужба заявила, что украинско-словацкую границу разблокировали – там пропускают грузовики. В очереди в сторону Украины стояло ориентировочно 400 грузовых машин.
Стоит добавить, что 21 ноября Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое".
В Павлограде Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в южной части города раздались глухие взрывы. После первого на несколько минут исчезла связь.
Чиновник заверил, что последствия выясняют.
В Джанкое во временно оккупированном Крыму ночью против 24 ноября прогремели взрывы. Партизаны заявили, что удар был по воинской части россиян. В частности, удалось поразить:
Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что украинский солдат получает стандартно – от 20 тысяч гривен.
Когда они отправляются в район выполнения задач, то уже получают денежное довольствие, предусмотренное в этом районе. То есть получают от 20 до 120 тысяч в месяц,
В Николаеве раздались взрывы. Впоследствии мэр города заверил, что звуки взрывов – это работа наших военных за пределами Николаева.
Беспокоиться нет причин. В случае воздушной угрозы со стороны врага – будет объявлена тревога,
Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказал, что одним из основных приоритетов оборонного бюджета на 2024 год является ракетное вооружение и боеприпасы. В 2024 году на это запланировано ориентировочно 175 миллиардов гривен, на военную технику ориентировочно 80 миллиардов гривен.
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что Александр Лукашенко помогает России красть украинских детей. В частности, их постоянно вывозятся на территорию Беларуси через Россию.
Из-за непогоды во Львовской области без света остались 74 населенных пункта. Из них 26 – полностью, 48 – частично. Над восстановлением электроснабжения работают 111 специалистов Львовоблэнерго, привлекли 39 единиц техники.
В Херсонской области из-за российских обстрелов за минувшие сутки погибли 3 человека, еще 11 – получили ранения.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты 119 раз обстреляли регион, сам Херсон атаковал 91 вражеский снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, выпустив 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.
В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты пытаются наступать возле Купянска и Авдеевки. Аналитики DeepState написали, что Силы Обороны Украины стабилизировали участок фронта возле Ивановки, оккупанты имели частичный успех возле Клещеевки.
Благодаря ролику, опубликованному российской пропагандисткой и певицей Чичериной, расследователи вышли на след оккупанта, который содержал 366 украинцев в подвале.
В частности, люди узнали "Клена", который держал сотни людей 27 дней насильно в подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине. К сожалению, в результате умерло десять человек из-за удушья, недостатка воды и пищи.
В Генштабе ВСУ рассказали, что в ночь на 24 ноября Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, ударила двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 3 ударными БПЛА типа Shahed-136/131.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что наши военные сбили все вражеские дроны.
Журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк заявил, что Россия заблокировала назначение руководства и должностных лиц ОБСЕ на 2024 год. Все это Кремль сделал для того, чтобы главу вражеского МИД Сергея Лаврова приняли 30 ноября – 1 декабря в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ.
В Джанкое, находящемся во временно оккупированном Крыму, раздались взрывы. Российские захватчики заявили, что произошла "атака неизвестными беспилотниками". В телеграм-канале "Николаевский Ванек" писали о не менее 7 взрывах.
Россияне уже традиционно перекрывали Крымский мост, однако о последствиях взрывов не сообщали.
Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Взрыв слышали в Хмельницкой области. Ориентировочно в 1:39. Воздушные силы предупредили об опасности для жителей Староконстантинова. Людей призывали находиться в укрытиях.
Через несколько минут после этого в областной военной администрации объяснили, что в регионе работала ПВО. Впоследствии власти сообщили, что информации о пострадавших, повреждении имущества или возгорании в результате падения обломков вражеских ударных БПЛА в местные службы не поступало.