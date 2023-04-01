Офицер ВСУ предложил способы уберечь Запад от "усталости" из-за войны в Украине

Украина больше года защищает свою землю от российских оккупантов. На сторону добра стал весь цивилизованный мир, который оказывает стране гуманитарную помощь, дает вооружение, военную технику, обучает военных и является приютом для переселенцев.

Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер ВСУ, боец 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна. По его словам, есть три вектора, которые следует развивать для того, чтобы Запад не терял интерес к российско-украинской войне.

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Больше информации о преступлениях РФ

Тарас Березовец пояснил, что в первую очередь Украине нужно способствовать работе иностранных журналистов в зоне боевых действий для правдивого освещения событий.

Ключ к тому, чтобы западные общества не потеряли интерес и не почувствовали усталость от войны в Украине – это внимание западных медиа,

– убежден он.

По его мнению, работа западных журналистов, как минимум, на 50 процентов помогла сформировать антипутинскую коалицию в мире.

К тому же медийщики ради этого рискуют своей жизнью. Речь идет не только о корреспондентах из разных уголков мира, но и об украинских коллегах.

"Это помогает миру узнать всю правду о Путине, в том числе о военных преступлениях, которые они (русские – 24 Канал) совершают на нашей земле", – добавил он.

Березовец подчеркнул, что именно такова цена правды.

Тарас Березовец рассказал, что нужно делать Украине, чтобы Запад помнил о ней: смотрите видео

Еще больше удачных боев

Военный ВСУ объяснил, что еще одним важным аспектом во избежание усталости у западных партнеров – это наличие результатов у украинской стороны.

Увеличились объемы оружия, которое мы получили, после наших наступательных операций в Харьковской и Херсонской областях,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, анонсированное весеннее наступление, которое все ожидают в мире, может способствовать тому, что интерес к Украине снова существенно возрастет. Это будет способствовать повышению объемов военной и гуманитарной помощи.

Нужна поддержка звезд

Березовец сообщил, что третий шаг по пути к удержанию внимания западного общества к событиям в Украине – это слаженная и активная работа самих украинцев на всех уровнях.

По его мнению, говорится и об органах исполнительной и законодательной власти, и о дипломатии и украинских селебритах в мире.

На самом деле украинцев, добившихся успеха, в западных обществах немало. Они все должны подключаться, активно работать,

– убежден украинский защитник.

Такими рупорами могут стать, например, братья Кличко, которых мир запомнил как знаменитых боксеров.

По его словам, когда Арнольд Шварценеггер или Дженнифер Энистон поддерживают Украину, то из их уст призывы поддержать украинцев звучат гораздо убедительнее, чем из уст политиков.

Поддержка от партнеров: основное