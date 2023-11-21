ВСУ реализуют три важные миссии: от чего будут зависеть перспективы на поле боя

Российские захватчики хотят добиться успеха в районе Авдеевки, а также стремятся увеличить наступательное давление на нескольких важных направлениях, говорится о Бахмуте и Купянске. Перед ВСУ стоят актуальные задачи, которые окажут влияние на ход боевых действий.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что украинское войско сегодня реализует три важных миссии. Для их выполнения ключевую роль играет наличие ресурсов.

К теме Россияне контрнаступают на Юге и под Бахмутом: как за неделю изменилась карта фронта

Какие задачи стоят перед ВСУ

В первую очередь говорится о том, чтобы максимально лишить вражеское войско военного потенциала. Этого можно добиться путём системного и методического разрушения оружия, бронетехники, личного состава. Наши военные работают на максимально дальние расстояния, чтобы превращать в пепел вражеские базы, склады, транспортные и логистические хабы, командные пункты.

Это нужно, потому что чем меньше враг будет иметь ресурсов, тем меньше потери будут нести украинские военнослужащие,

– подчеркнул Селезнев.

Вторая миссия также чрезвычайно важна – сохранение жизни и здоровья личного состава. Ее реализуют благодаря достаточному количеству вооружения и военной техники. Даже когда мы вспоминаем о бронетехнике, в частности, танках, то в первую очередь ориентируемся на то, что эта техника бережет жизнь наших воинов.

Военный эксперт назвал три задачи, которые реализуют ВСУ: смотрите видео

Третья миссия производна от первых двух – это отвоевание наших территорий. Если мы имеем возможность и соответствующие ресурсы, то освобождаем украинские земли. Если нет, заходим в стратегическую оборону ради того, чтобы реализовывать первые две позиции.

"Интенсивность ведения боевых действий напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей наших Сил обороны. Я подчеркиваю, что не может быть небольших по объемам траншей военной помощи, потому что война – дело ресурсное", – подчеркнул военный эксперт.

Следовательно, нам как можно быстрее нужно большое количество вооружения, боеприпасов, военной техники, потому что все это сегодня важно. Именно от ресурсных возможностей украинской армии будут зависеть перспективы поля боя.

Партнеры продолжают поддерживать Украину