Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що українське військо сьогодні реалізує три важливі місії. Для їхнього виконання ключову роль відіграє наявність ресурсів.

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Які завдання стоять перед ЗСУ

Насамперед мовиться про те, щоб максимально позбавити вороже військо військового потенціалу. Цього можна досягти шляхом системного і методичного руйнування зброї, бронетехніки, особового складу. Наші військові працюють на максимально далекі відстані, щоб перетворювати на попіл ворожі бази, склади, транспортні та логістичні хаби, командні пункти.

Це потрібно, бо чим менше ворог матиме ресурсів, тим менше втрат зазнаватимуть українські військовослужбовці,

– підкреслив Селезньов.

Друга місія також надзвичайно важлива – це збереження життя і здоров'я особового складу. Її реалізують завдяки достатній кількості озброєння та військової техніки. Навіть коли ми згадуємо про бронетехніку, зокрема танки, то в першу чергу орієнтуємось на те, що ця техніка береже життя наших воїнів.

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Третя місія є похідною від перших двох – це відвоювання наших територій. Якщо ми маємо змогу й відповідні ресурси, то звільняємо українські землі. Якщо ні, то заходимо в стратегічну оборону заради того, щоб реалізовувати перші дві позиції.

"Інтенсивність ведення бойових дій напряму залежатиме від ресурсних можливостей наших Сил оборони. Я наголошую на тому, що не може бути невеликих за обсягами траншів військової допомоги, бо війна – справа ресурсна", – наголосив військовий експерт.

Відтак нам якнайшвидше потрібна велика кількість озброєння, боєприпасів, військової техніки, бо все це сьогодні важливо. Саме від ресурсних можливостей українського війська залежатимуть перспективи полі бою.

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