Будет "новая КНДР" с миллионами заложников, – Подоляк о рисках "замороженной войны" с россией

5 августа 2022 , 15:57
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Михаил Подоляк

В Офисе Президента предостерегли о рисках "замороженной войны" с россией. Украина стремится освободить оккупированные территории и спасти людей.

Украине нужно оружие, чтобы освободить оккупированные территории

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в твиттере, что на оккупированных территориях Юга россияне развернули концлагеря и проводят массовые аресты и пытки.

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Также, по словам советника главы ОП, оккупанты проводят фильтрацию населения, ограничивают доступ к продуктам и тотально все контролируют. Поэтому, как подчеркнул Подоляк, у людей на захваченных территориях нет никаких прав и свобод.

Чтобы избежать создания "новой КНДР", Подоляк заявил, что Украине нужно оружие, чтобы освободить оккупированные территории.

Заморозить войну – это получить новую КНДР с миллионами заложников. Украине нужно оружие, мы должны немедленно освободить людей,
– написал он.

Добавим, что категорически против заморозки войны с россией президент Владимир Зеленский. Он заявил, что это позволит россии восстановить силы и продолжить военную кампанию.

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Автор: Михайло Гема