Україні потрібна зброя, щоб звільнити окуповані території

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у твітері, що на окупованих територіях Півдня росіяни розгорнули концтабори й проводять масові арешти та тортури.

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Також, за словами радник глави ОП, окупанти проводять фільтрацію населення, обмежують доступ до продуктів і тотально все контролюють. Через це, як підкреслив Подоляк, у людей на захоплених територіях немає жодних прав і свобод.

Щоб уникнути створення "нової КНДР", Подоляк заявив, що Україні потрібна зброя, щоб звільнити окуповані території.

Заморозити війну – це отримати нову КНДР з мільйонами заручників. Україні потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей,
– написав він.

Додамо, що категорично проти замороження війни з росією президент Володимир Зеленський. Він заявив, що це дозволить росії відновити сили та продовжити військову кампанію.

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