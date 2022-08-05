Україні потрібна зброя, щоб звільнити окуповані території

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк написав у твітері, що на окупованих територіях Півдня росіяни розгорнули концтабори й проводять масові арешти та тортури.

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Також, за словами радник глави ОП, окупанти проводять фільтрацію населення, обмежують доступ до продуктів і тотально все контролюють. Через це, як підкреслив Подоляк, у людей на захоплених територіях немає жодних прав і свобод.

Щоб уникнути створення "нової КНДР", Подоляк заявив, що Україні потрібна зброя, щоб звільнити окуповані території.

Заморозити війну – це отримати нову КНДР з мільйонами заручників. Україні потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей,

– написав він.

Додамо, що категорично проти замороження війни з росією президент Володимир Зеленський. Він заявив, що це дозволить росії відновити сили та продовжити військову кампанію.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Наприкінці липня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що контрнаступ ЗСУ на Півдні вже триває. В ОК "Південь" заявили, що український вогневий контроль досить потужний. Також там заявляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи окупантів.

На початку серпня в ОК "Південь" заявили, що росіяни можуть готувати контрнаступ на Херсонщині. Також вороги створюють ударне угруповання на Криворізькому напрямку.

Згодом аналітики Інституту з вивчення війни заявили, що через контрнаступ ЗСУ окупанти працюють над створенням ударної групи, щоб запобігти просуванню українських сил.

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