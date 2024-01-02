Российские штурмы на фронте: военный обозреватель предположил, сколько еще может давить враг
Россияне не прекращают штурмовать по всей линии фронта и ведут наступательные действия, несмотря на потери. Однако долго выдержать такой темп враг, по всей вероятности, не сможет.
Уже из-под Авдеевки поступает информация, что на некоторых участках противник отказывается идти в наступление. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что оккупанты не хотят штурмов, ведь видят, как велики их потери.
К теме Вражеская техника пылала ярко: эксклюзивный репортаж 24 Канала с Авдеевского направления
На сколько хватит сил у россиян
Мы прекрасно понимаем, что человеческая природа одинакова, поэтому инстинкт самосохранения не может не сказываться на действиях захватчиков.
Когда они видят, что в бой идет батальон, а живыми возвращаются бойцы взвода, то это никак не способствует должному морально-психологическому состоянию. Но даже несмотря на это командиры их туда гонят,
– рассказал Денис Попович.
Также есть очень много сообщений о том, что оккупанты сдаются в плен. Если говорим об Авдеевке, то на это влияют потери, постоянные штурмы, психологическое состояние.
Однако я бы не утверждал, что эти вещи массовые или тотальные и могут определенным образом остановить их наступательные действия на всем участке фронта. Но первые колокольчики уже есть,
– подчеркнул военный обозреватель.
Постоянные штурмы и обстрелы: какая ситуация в районе Авдеевки
- Декабрь 2023 года выдался самым тяжелым месяцем для украинских защитников на Таврическом направлении. Враг постоянно штурмовал Марьинку и Авдеевку, чтобы захватить эти территории до Нового года. Также последний месяц года был самым сложным, учитывая давление противника и количество атак. Несмотря на давление, украинские воины продолжают удерживать позиции в районе Авдеевки.
- Нашим защитникам удалось вернуть позицию, которую раньше захватили оккупанты. ВСУ ликвидировали двух россиян, а еще 4 пополнили обменный фонд. Потерь среди украинских бойцов нет. Позицию вернули воины 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.
- Передовые позиции возле Авдеевки посетил президент Владимир Зеленский. Он поздравил бойцов с Новогодними и Рождественскими праздниками и вручил награды некоторым военнослужащим. Зеленский сказал, что на этих направлениях очень трудно и есть потери. Также он поблагодарил каждого, кто "выносит эту войну на себе".