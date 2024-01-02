Российские штурмы на фронте: военный обозреватель предположил, сколько еще может давить враг

Россияне не прекращают штурмовать по всей линии фронта и ведут наступательные действия, несмотря на потери. Однако долго выдержать такой темп враг, по всей вероятности, не сможет.

Уже из-под Авдеевки поступает информация, что на некоторых участках противник отказывается идти в наступление. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что оккупанты не хотят штурмов, ведь видят, как велики их потери.

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Мы прекрасно понимаем, что человеческая природа одинакова, поэтому инстинкт самосохранения не может не сказываться на действиях захватчиков.

Когда они видят, что в бой идет батальон, а живыми возвращаются бойцы взвода, то это никак не способствует должному морально-психологическому состоянию. Но даже несмотря на это командиры их туда гонят,

– рассказал Денис Попович.

Также есть очень много сообщений о том, что оккупанты сдаются в плен. Если говорим об Авдеевке, то на это влияют потери, постоянные штурмы, психологическое состояние.

Однако я бы не утверждал, что эти вещи массовые или тотальные и могут определенным образом остановить их наступательные действия на всем участке фронта. Но первые колокольчики уже есть,

– подчеркнул военный обозреватель.

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