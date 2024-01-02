Уже з-під Авдіївки надходить інформація, що на деяких ділянках противник відмовляється йти у наступ. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що окупанти не хочуть штурмів, адже бачать, якими великими є їхні втрати.

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Ми чудово розуміємо, що людська природа є однаковою, тому інстинкт самозбереження не може не позначатися на діях загарбників.

Коли вони бачать, що в бій іде батальйон, а живими повертаються бійці взводу, то це ніяк не сприяє належному морально-психологічному стану. Але навіть попри це командири їх туди гонять,

– розповів Денис Попович.

Також є дуже багато повідомлень про те, що окупанти здаються в полон. Якщо говоримо про Авдіївку, то на це впливають втрати, постійні штурми, психологічний стан.

Проте я б не стверджував, що ці речі є масовими чи тотальними й можуть певним чином зупинити їхні наступальні дії на всій ділянці фронту. Але перші дзвіночки вже є,

– підкреслив військовий оглядач.

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