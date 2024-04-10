Россияне неистово рвутся в Донецкой области: где происходят главные бои по состоянию на 10 апреля

Оккупанты и дальше наступают на нескольких направлениях на Востоке, а также не оставляют попыток нивелировать достижения украинских воинов на Юге. В то же время защитники мужественно держат оборону.

Только за последние сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Наиболее активно враг действовал в Донецкой области.

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Где горячее всего

В марте главным центром российского наступления оставалось Новопавловское, бывшее Марьинское, направление. Впрочем, с недавних пор оккупанты изменили приоритет и увеличили темпы штурмовых действий на Бахмутском направлении.

Так, больше всего ад творится именно там. Противник сконцентрировал усилия на захвате важного города – Часов Яр.

Россияне прут на Часов Яр: смотрите на карту

На Бахмутском направлении оккупанты 29 раз ходили в атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

Враг приближается к Роздоловке: смотрите на карте

Почти такое же количество попыток штурмов – 28 – враг совершил на Новопавловском направлении в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного.

Оккупанты атаковали в районе Урожайного: смотрите на карте

На Авдеевском направлении защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

Отметим, что за последнюю неделю россияне продвинулись в Бердичах, а Уманское уже находится на расстоянии одного километра от линии фронта.

Противник прет на Уманское: смотрите на карте

По три вражеские атаки украинские военные сдержали на Купянском и Лиманском направлениях. Там противник прорывался к Кисловке, Ивановке Харьковской области и Андреевке Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

Враг сунется к Кисловке: смотрите на карте

На Юге тоже сложно

На Ореховском направлении россияне пытались выбить Силы обороны с позиций в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В частности, оккупанты говорят, что уже зашли в Работино и там закрепились. Впрочем, в ВСУ опровергли их заявление. Наши воины уверяют, что село остается под украинским контролем. В то же время российские ДРГ периодически заходят в населенный пункт и безуспешно пытаются там закрепиться.

Какая ситуация возле Работино: смотрите на карту

А на Херсонском направлении противник один раз попытался выгнать наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

На Севере – без изменений

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, а на Северском и Слобожанском захватчики прибегают к диверсиям, чтобы отвлекать нашу армию от главных направлений своего наступления.