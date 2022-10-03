"Наигрался Донецком и Луганском": почему для Путина критически важно удержать Херсон

ВСУ продолжают наступать в Херсонской области. Однако оккупанты не отходят, ведь получили приказ стоять до конца. Очевидно, что для Путина сейчас критически важно удержать Херсон любыми способами.

Об этом 24 каналу сказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он шутит, что для Путина Херсон – это новая игрушка, как iPhone14. В то же время Донецкой и Луганской областями глава Кремля уже наигрался.

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Эксперт отметил, что Путин вывез с Донбасса все что мог – предприятия, заводы и т.д., другое – отдали на металлолом.

Путин держится за Херсон

А Херсон для российского диктатора, по словам Ступака, это единственное большое достояние за более чем 7 месяцев войны.

Херсон открывает плацдарм для дальнейшего перехода в Одессу, Николаев и объединение с Приднестровьем. А для России это идея-фикс. Путину важно это все соединить,

– заявил эксперт.

Он отметил, что Донецк и Луганск – это уже пустынная территория, там не осталось мужчин. По его мнению, глава Кремля будет пытаться держать Херсон, потому что для него это важно.

Ступак отметил, что россияне точно не откажутся от дорожных сообщений через Украину с Приднестровьем. Для Путина этот вариант выглядит возможным.

Ведь в Донецкой области 8 лет идет война, там не осталось целого города или села, есть разрушения. А в случае с Херсоном есть возможности, куда двигаться дальше, есть море, есть большая группировка Черноморского флота, там можно запланировать десант. И Россия себе это рисует,

– заверил он.

Эксперт подчеркнул, что сами российские пропагандисты признают, что Россия сейчас не может захватить такой крупный город, как Запорожье.

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Что может изменить ситуацию на Юге

Ступак отметил, что на Юге сейчас находятся наиболее боеспособные и профессиональные подразделения российской армии. Но даже их постепенно вытесняют ВСУ.

Кроме того, как говорит эксперт, ему не нравится история с белорусами.

Они активно восстанавливают железные дороги вблизи границы, и возможно, попытаются протащить своих мобилизованных через границу в направлении Киева или Волыни не с целью оккупации, а для отвлечения внимания ВСУ. Поэтому если они создадут третий фронт, то на Юге оккупанты смогут активнее давить. Этот вариант возможен,

– объяснил Ступак.

Заметим, что вооруженные силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами и отвоевывать у них свои территории. Бои продолжаются и в Херсонской области.

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