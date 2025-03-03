Они боятся: Европа может не хотеть завершения боевых действий в Украине

Европе выгодна сильная Украина, которая сможет сдерживать Россию. Зато они могут опасаться прекращения боевых действий, чего сейчас добиваются Соединенные Штаты.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он считает, что в случае прекращения боевых действий для Европы могут возникнуть новые риски.

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Чего боится Европа

По словам Клочко, после приостановления войны в Украине Россия может переключиться на Европу. Они боятся потенциальных агрессивных действий Путина против других стран.

Остановка войны в Украине – это возможное начало военной агрессии против стран Балтии. В том числе это может быть и город Нарва в Эстонии,

– отметил Клочок.

При этом Европа имеет некоторые отношения с Россией. К примеру, там до сих пор не смогли передать Украине 300 миллиардов конфискованных российских активов. Хотя эта тема на слуху уже не первый год.

Также европейские страны иногда продолжают сотрудничать с Россией. Там вообще речь не идет о полном разрыве связей со страной-агрессором.

Европейцы часто принимают решения, которые далеки от логики. Но все же вижу, что Европа заинтересована в том, чтобы Украина оставалась сильной. Но они самостоятельно не формируют политику в отношении Украины. Она определяется позицией США,

– сказал Клочок.

Напомним, недавно во Франции предложили идею месячного перемирия на войне в Украине. Также Франция, Великобритания и некоторые другие европейские страны готовы перебросить некоторые войска в наше государство после прекращения огня. Они также хотят поддержку от Соединенных Штатов как "предохранитель" от действий России. Кроме того, Украина требует, чтобы вместе с прекращением огня были четкие гарантии безопасности со стороны Запада, чтобы Путин снова не напал. Однако Трамп не хочет давать такие гарантии.