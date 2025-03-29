Россияне начали активнее использовать мотоциклы на фронте, – Силы обороны
- Российские войска активно используют мотоциклы, квадроциклы и багги для быстрого перемещения личного состава на фронте.
- Новая тактика россиян включает использование антидронових сеток и дронов, подключенных через оптоволоконную связь.
- На одном из фронтовых направлений россияне атаковали украинские позиции, используя 40 мотоциклов.
Российские войска на одном из фронтовых направлений атаковали украинские позиции, используя сразу 40 мотоциклов. Оккупанты начали активнее применять такой транспорт после зимнего периода.
Россияне сейчас активно используют мотоциклы, квадроциклы, багги и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Россияне пересаживаются на мотоциклы
Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов,
– отметил Трегубов.
По его словам, россияне активно задействуют мотоциклы, квадроциклы и багги для быстрого передвижения личного состава. Такая тактика позволяет им быстрее приближаться к украинским позициям и частично избегать ударов дронов.
"Сам переход к активному использованию мототехники – это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидронових сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", – добавил Трегубов.
Кроме того, среди новых трендов на поле боя – активное использование дронов, подключенных через оптоволоконную связь, что позволяет уменьшить их уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.