ВСУ отразили все атаки врага в Марьинке, россияне наступают возле Бахмута: карта боев за 9 июня
9 июня 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные, несмотря на потери, продолжают наступательные действия на нескольких направлениях на Востоке Украины. В то же время на Юге враг уже долгое время в обороне.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои.
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За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.
Россияне наступают на Бахмутском направленииНа Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. Враг не имел успеха. Россияне вели обстрелы из артиллерии, а также нанесли авиаудары.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг обстрелял населённые пункты из артиллерии.
Россияне наступали в районе ВеселогоНа Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления недалеко от населенных пунктов Северное и Опытное. Враг нанес авиационные удары, а также совершил артиллерийские обстрелы.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник несет потери. Враг из артиллерии обстрелял Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других участках фронтаНа Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а также вел обстрелы из артиллерии. На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Великой Новоселки, а также совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времьевка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне наносят артиллерийские обстрелы и авиаудары. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. Враг обстрелял границы Украины.
Силы обороны уничтожают оккупантов
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Было уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника.