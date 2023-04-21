Потуги россиян под Бахмутом, отчаянные атаки на Марьинку: карта боевых действий на 21 апреля

Российские военные продолжают наступать по нескольким направлениям на Востоке Украины. Оккупанты сосредотачивают силы вокруг Бахмута и Марьинки.

Противник, ценой больших потерь, основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника.

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Самые ожесточенные бои по-прежнему ведутся за город Бахмут.

Россия пытается улучшить тактическое положение под Лиманом

прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам уже в который раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

Карта боев на Лиманском направлении

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боев на Бахмутском направлении

Силы оборонили отбили многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы.

противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке.

Силы оборонили отбили многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы: карта боев

Какая ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.противник обороняется. В то же время в течение суток осуществил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 пунктов управления противника.

оперативная обстановка без значительных конфигураций.За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка – Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее на Харьковщине.