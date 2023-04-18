Россия возобновила наступление под Купянском, тяжелая ситуация в Марьинке: карта боев за 18 апреля

Российские военные ведут наступательные действия на Востоке Украины и одновременно обороняются на Юге. Главные бои продолжаются вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Только за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 41 авиационный удар. Враг совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка

Несмотря на потери, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Какая ситуация на Лиманском и Купянском направлениях

противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западне Харьковской области.

Россияне наступали возле Синьковки: карта боев

противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное в Донецкой области.

Россияне вели наступление в районе Спорного: карта боев

Какая ситуация в Бахмуте и Авдеевке

не прекращаются бои за город Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Плещеевка, Щербиновка и Торец Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

Карта боевых действий возле Авдеевки

отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация на других направлениях

Силы обороны ударили по оккупантам

за текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.противник продолжает вести оборонительные действия. За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси.За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.