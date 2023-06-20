Трудные бои на Лиманском направлении, успехи ВСУ на Юге: карта боев за 20 июня

Украинские военные продолжают продвигаться на Юге нашей страны. В то же время оккупанты сосредоточили свое внимание на Лиманском направлении.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

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Трудная ситуация на Лиманском направлении

враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, но успеха не имел. Оккупанты обстреливали Донецкую и Луганскую область из артиллерии и нанесли авиаудары.

Карта боев на Лиманском направлении

противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более десяти населенных пунктов Донецкой области.

Оккупанты наступали в направлении Орехово-Васильевки: карта боев

противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта боев в районе Авдеевки

в течение суток наши защитники отразили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Около двух последних враг нанес авиаудары. Также россияне нанесли артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боев на Марьинском направлении

враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Противник нанес авиаудар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Также россияне обстреляли населённые пункты Донецкой области.

Оккупанты проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки: карта

Успехи Сил обороны на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время представитель Генштаба ВСУ сообщил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

противник обороняется. В то же время представитель Генштаба ВСУ сообщил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино. По словам спикера, украинские военные имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация по другим направлениям

оперативная обстановка без значительных изменений.противник нанес авиаудар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.враг нанес авиаудар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем противника оказались несколько населённых пунктов Харьковской области.