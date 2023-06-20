Трудные бои на Лиманском направлении, успехи ВСУ на Юге: карта боев за 20 июня
20 июня 2023, 09:09Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают продвигаться на Юге нашей страны. В то же время оккупанты сосредоточили свое внимание на Лиманском направлении.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.
Смотрите также Окопы не проблема: как наступать ВСУ после прорыва обороны России и достаточно ли у Украины оружия
Трудная ситуация на Лиманском направленииНа Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, но успеха не имел. Оккупанты обстреливали Донецкую и Луганскую область из артиллерии и нанесли авиаудары.
Карта боев на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более десяти населенных пунктов Донецкой области.
Оккупанты наступали в направлении Орехово-Васильевки: карта боевНа Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Карта боев в районе АвдеевкиНа Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Около двух последних враг нанес авиаудары. Также россияне нанесли артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
Карта боев на Марьинском направленииНа Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Противник нанес авиаудар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Также россияне обстреляли населённые пункты Донецкой области.
Оккупанты проводили наступательные действия в направлении Новомихайловки: карта
Успехи Сил обороны на Юге
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время представитель Генштаба ВСУ сообщил, что украинское наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- За прошедшие сутки украинские военные наступали на направлениях: Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Работино. По словам спикера, украинские военные имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.