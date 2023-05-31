Враг остановил наступление под Бахмутом, ДРГ россиян хотела прорвать границу: карта боев за 31 мая

Российские военные продолжают сосредотачивать основные усилия на Востоке Украины. Вместе с тем, оккупанты попытались прорвать границу Украины в Харьковской области.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

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Неудачная попытка ДРГ прорвать границу

противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также враг нанес авиационный удар в районе села Уды. Россияне из артиллерии и минометов обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области.

Где российская ДРГ пыталась прорвать границу Украины: показываем на карте

противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.

Карта боевых действий на Купянском направлении

противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Кроме того, россияне вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Какая ситуация на Бахмутском направлении

противник наступательных действий не проводил уже вторые сутки подряд. Враг нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный – в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали несколько населённых пунктов Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

противник вел наступательные действия в направлении Северного, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также – в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Противник нанес авиационный удар в пределах Марьинки и из артиллерии накрыл Георгиевку и Победу.

Карта боевых действий в Марьинке

Какая ситуация по другим направлениям

Силы обороны уничтожают оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки нашими защитниками были уничтожены 32 "Шахеда".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

враг нанес авиаудары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Кроме того, противник обстрелял города и села на этом направлении.противник продолжает вести оборонные действия и производит обстрелы населенных пунктов.оперативная обстановка без особых изменений.