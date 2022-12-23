Для Путина 2022 год стал годом "удручающих неудач", – Столтенберг назвал 2 ошибки диктатора
Источник:Financial Nimes
Год русско-украинской войны подходит к концу. Политические эксперты принялись анализировать, как прошел этот год для кремлевского дикратора Путина.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 2022 год стал годом "удручающих неудач" для российского президента. Генсек отметил, что в этом году Путин совершил две роковые ошибки.
Интересно Путин ответил на выступление Зеленского в Конгрессе шаблонными заявлениями и ложью, – ISW
Каких ошибок допустил Путин
Прежде всего, кремлевский диктатор недооценил Украину. Путин считал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней.
Однако, как видим, десять месяцев спустя украинский народ, ВСУ и руководство продолжают защищать свою Родину. Генсек сообщил, что десятки тысяч российских оккупантов убили или ранили, а еще около миллиона россиян покинули свою страну.
Столтенберг подчеркнул, что год жестокой войны, которую начал Путин, сделал Россию более бедной и изолированной, чем за последние десятилетия.
Еще одной ошибкой Кремля была недооценка сил НАТО.
Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины,
– сказал Генсек.
Столтенберг заявил, что хотя НАТО и не является стороной в этом конфликте, союзники являются едиными. Страны мира продолжают оказывать Украине беспрецедентную военную помощь.
Кроме того, страны-члены альянса поддерживают права нашего государства на самооборону и помогают ему оставаться свободной и демократической страной.
Как мир помогает Украине в войне против России
- Сенат США 22 декабря одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,7 триллиона долларов. Его уже направили в Палату представителей. Законопроект также содержит 44,9 миллиарда долларов военной, гуманитарной и экономической помощи для Украины.
- В 2023 году власти Великобритании отправят в Украину артиллерийские боеприпасы на сумму около 286 миллионов евро. В Лондоне убеждены, что этот пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года.
- 21 декабря США решили, что предоставит Украине мощный пакет военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. Известно, что в эту сумму входит одна батарея Patriot, содержащая 4 пусковые установки и все необходимое оборудование для них. Подробнее о другом обещанном оружии читайте здесь.
- В Пентагоне заявили, что украинские военные будут учиться управлять Patriot несколько месяцев.