В Минобороны просят не предусматривать ход войны по погодным условиям

В Украине длится 9 месяц ужасающей войны, которую развязала Россия. Пришла зима, а это значит, что нашим военным теперь вдвое сложнее защищать государство.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. Она подчеркнула также, что не стоит делать прогнозы о ходе боевых действий по погоде, информирует 24 канал.

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ВСУ очень быстро учатся

По словам Маляр, погода безусловно вносит свои коррективы. Потому что от погоды зависит, по возможности управлять техникой, по возможности использовать определенную технику.

В то же время Маляр отметила мастерство наших войск. В частности, она подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения и перешла в фазу, когда ей есть чему учить другие армии мира.

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