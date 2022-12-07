В Беларуси растет недовольство руководством из-за втягивания страны в войну, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Белорусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. В частности, Лукашенко позволяет размещать на территории страны российские истребители и обстреливать наше государство вражескими ракетами.
На военных полигонах Беларуси продолжается подготовка вражеских подразделений. К счастью, на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Достойно внимания В Курске распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ, – Генштаб
Среди белорусов растет недовольство
По информации Генштаба, среди пограничников и военнослужащих Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства страны.
Стоит добавить, что плановые учения по новому призыву проходят около 10 тысяч призывников. Часть белорусских полигонов занята российскими "мобиками".
Сейчас в стране появилась неприятная тенденция – белорусов начали отправлять на учения аж в Новгородскую область России.
Что происходит в Беларуси: коротко
- Сергей Шойгу съездил в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Глава минобороны страны-агрессора и самопровозглашенный президент Беларуси говорили о войне в Украине.
- Военный эксперт Роман Свитан предположил, что российская делегация уговаривала Лукашенко предоставить Москве оружие. Также на переговорах Шойгу мог добиваться того, чтобы самопровозглашенный белорусский лидер разрешил обстреливать Украину ракетами с территории Беларуси.
- Кроме Шойгу в Беларусь также приезжал Сергей Лавров и ряд российских генералов. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что это плохой сигнал Лукашенко. Так, Россия может готовиться к вторжению в Беларусь, ее полной аннексии и даже убийству самопровозглашенного президента.
- В американском Институте Лансинга вообще считают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Российский диктатор стремится установить контроль в Беларуси и использовать войска против Украины.