Тормозит планы командования, – в ВСУ рассказали, как непогода влияет на фронт

Военно-политическое руководство Украины планирует продолжать контрнаступление зимой. Однако непогода не способствует продвижению наземных войск и усложняет работу с воздуха.

В результате дождей и мокрого снега усложнилось передвижение военной техники. Об этом в комментарии к публикации 24 Канала "Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян" рассказал Рафиль Мусин, глава Гидрометеорологической службы командования Сил поддержки ВСУ.

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Командующий любого уровня должен учитывать погоду

По словам командующего, непогода тормозит планы командования.

Это все тормозит планы командования. Поэтому нужно сейчас проводить анализы и давать новые рекомендации по дальнейшим погодным условиям,

– рассказал командующий Гидрометеорологической службы.

Как сказал полковник, командующий любого уровня сейчас должен знать ситуацию по погодным условиям и принимать свои решения, учитывая ее.

Почему роль метеослужбы особенно важна в войне Украины с Россией

Рафиль Мусин отметил, что роль метеослужбы особенно важна в нынешней войне из-за массового применения современных и технологических видов вооружения.

Особенно это беспилотники. Но практически все обращаются в метеослужбу. Все вылеты авиации, полеты беспилотников – все начинается с анализа погодных условий,

– объяснил полковник.

По словам командующего, наибольшие объемы работы у метеослужбы приходятся именно на переходные периоды между зимой и летом. В этот период наблюдается высокая облачность, обилие осадков, низкая видимость.

Летом главной угрозой являются грозы и грады, а зимой – морозы и сильные снегопады. А вот в переходные периоды все эти явления – высокая облачность, большое количество осадков, низкая видимость – являются почти постоянными,

– объяснил Рафиль Мусин.

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