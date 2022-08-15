Неудачные попытки прорыва возле Казачьей Лопани и тщетные попытки оттеснить ВСУ: сводка Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
На Востоке нашего государства продолжаются ожесточенные бои. Враг подлый и продолжает штурмовать, обстреливать и атаковать наши позиции.
О ситуации на фронте вечером 15 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В некоторых направлениях враг пытался прорвать нашу оборону.
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Оборона северных рубежей
Наши военные продолжают мониторить угрозу из беларуси. Они отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях военные враждебные страны выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы. Речь идет о линии в Брестской и Гомельской областях.
Также продолжают проверять боевую готовность в белорусской армии. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года. До сих пор сохраняется и угроза того, что враг нанесет ракетные и авиационные удары с территории и воздушного пространства беларуси.
Как известно, россияне хотят сковать наших защитников. Поэтому их действия на Северском направлении они имеют целью показать свое присутствие. В частности, там враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.
Боевые действия в Харьковской области
В Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении противник не хочет допустить, чтобы наши защитники создали благоприятные условия и перешли в контрнаступление. Поэтому россияне продолжают уничтожать военные и гражданские объекты из всех имеющихся средств огневого поражения.
В частности, огонь из вражеских танков, ствольной и реактивной артиллерии открывали в районах населенных пунктов Слобожанское, Пятихатки, Ртищевка, Одноробовка, Сосновка, Слатино, Светличное, Шевеловка, Новое, Дементьевка, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Коробочкино и Протопоповка.
Также оккупанты задействовали авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Сосновки и Ртищевки.
Враг предпринимал попытки прорвать оборону наших войск в направлении Казачьей Лопани – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.
Битва за Донбасс
По данным украинских военных, на Славянском направлении враг концентрированно стрелял из артиллерии. Так пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополье, Асеевки и Мазановки, но безуспешно. Тогда проводил штурмовые действия и пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое – Мазановка. Все было безуспешно, и россияне отошли.
На Краматорском направлении были обстрелы противника возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба. Оккупанты наступали и штурмовали, чтобы продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Это было совершенно неудачно, они беспорядочно отошли на ранее занятые позиции.
На Бахмутском направлении противник обстреливал населенные пункты Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледар, Пивничное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина. Таким образом, оккупанты пытались создать благоприятные условия, чтобы дальше наступать на отдельных участках.
Враг бил из авиации вблизи Соледара и Яковлевки. Пытался проводить штурмовые действия из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.
На Авдеевском направлении были обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки. Также враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.
Что происходит на Юге
В Генштабе отметили, что на Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Также бил из авиации неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Чаривного.
Более того, российские оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. И наши воины дали им жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.
Также на Южнобужском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны. Таким образом, целью было не допустить перегруппировку украинских подразделений. Также хотел помешать созданию благоприятных условий для проведения контрнаступления ВСУ. россияне били из авиации неподалеку от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового.
Наши защитники напоминают, что в Черноморской и Азовской морских операционных зонах корабельная группировка врага основные усилия сосредотачивается на том, чтобы вести разведку. Также блокируют гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Хотят поражать военные объекты и элементы инфраструктуры в глубине территории Украины.
Таким образом, держат в готовности к применению высокоточного оружия три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Какие потери врага на войне в Украине
- Нашим воинам нет равных в мире по уничтожению российских захватчиков. Каждая из бригад ВСУ старается добывать трофеи и не стесняется хвастаться очередным уничтожением оккупантов. Ведь украинцы от такой работы просто в восторге. Так, по состоянию на 15 августа наши военные уже уничтожили 43 750 оккупантов. Также есть много ликвидированной техники врага.
- Одним из примеров уничтожения врага является то, что за 14 августа наши воины ликвидировали целую разведывательную группу оккупантов. Произошло это вблизи Времовки. Были и наступательные бои в направлении Павловки. Но там захватчикам не удалось добиться успеха. Поэтому им ради спасения пришлось отойти на более безопасные позиции.
- А свое мужество, героизм и отвагу наши воины доказывают и показывают на деле. Так, Минобороны рассказывало о противотанкисте Сергее. За один бой он ликвидировал сразу 8 российских целей. Это произошло, когда вражеские войска вели наступление.
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