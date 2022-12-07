Путин уже проиграл, но боится это признавать, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
В День Вооруженных Сил Украины глава государства обратился к иностранным коллегам. Зеленский призвал партнеров и дальше поддерживать Украину.
Президент начал свою речь с напоминания, что в Украине продолжается уже 286-й день войны. Он отметил, что мы боремся против врага, которого недавно считали непобедимым.
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Путин не хочет признавать свое поражение
Зеленский упомянул публикацию Мадлен Олбрайт, в которой она накануне полномасштабного вторжения отмечала, что российский диктатор совершает большую историческую ошибку. Президент подчеркнул, что это были пророческие слова.
Он действительно совершил большую ошибку. Самую большую в своей жизни и в жизни современных поколений россиян,
– сказал Зеленский.
По словам главы государства, идея-фикс любой диктатуры – отрицать свои ошибки. Именно так сейчас ведет себя Россия.
Глава страны подчеркнул, что захватчики уже проиграли, однако Путин продолжает воевать, чтобы не признаваться в своих ошибках.
Виновные должны быть наказаны
Украина и свободный мир точно не должны менять свои цели и обменивать на какие-либо компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях.
По словам президента, тот, кто начал непровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности.
"Любой другой вариант, кроме украинской победы, будет ошибкой, и это нужно честно признавать", – сказал Зеленский.
Именно поэтому Украина и дальше нуждается в поддержке мира.
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- У Сватового и Кременной ситуация остается без кардинальных изменений. Оккупационные войска России находятся в глухой обороне. В то же время у Белогоровки украинские защитники круглосуточно отбивают вражеские атаки.
- С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 92 740 своих солдат. В частности, за сутки 6 декабря количество захватчиков сократилось еще на 540 человек.
- Утром 5 декабря в России произошли взрывы на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево вблизи Рязани. По предварительным данным, известно о двух поврежденных бомбардировщиках Ту-95.
- Потери оккупантов почти вдвое превышают число погибших во Вьетнаме американских военнослужащих.