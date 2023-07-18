Где Россия сосредоточила основные 100-тысячные силы на Востоке: в ВСУ сказали, стоит ли бояться угрозы

Российские захватчики продолжают предпринимать попытки продвижения на восточных направлениях фронта. В то же время в Вооруженных Силах уверяют, что нашим бойцам удается оказывать эффективное сопротивление противнику и срывать его планы.

Как отметил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, тяжелая ситуация на Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили свои основные силы. В то же время спикер Сергей Череватый констатировал, что это проблема – не новая и ВСУ знают, что делать, – информирует 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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100 тысяч оккупантов на Купянском направлении

По словам Череватого, Силы обороны уже много месяцев подряд не позволяют захватчикам осуществить прогресс на этом участке фронте, нанося мощные удары по их подразделениям.

То есть это не вчера появились 100 тысяч,

– констатировал представитель.

По его словам, группировка врага хоть и большая, однако не является в достаточной степени качественно подготовленной и мотивированной. Такая же ситуация с техникой противника.

Собственно, тех "более 900 танков", которые Россия подтянула к Купянскому и Лиманскому направлениям, являются старой советской техникой. Вместе с тем новейшее вооружение в арсеналах захватчиков встречается крайне редко.

Сырский и воины ВСУ на Востоке: смотрите видео

Врагу не хватает снарядов

Еще хуже ситуация на Юге Украины для оккупантов. В минобороны Великобритании заявили, что захватчики испытывают нехватку артиллерийских снарядов в Херсонской и Запорожской областях, поэтому всячески пытаются экономить боеприпасы на этих участках фронта.

В то же время ВСУ идут в бой и уничтожают технику противника. В частности, нашим воинам удалось взять под контроль плацдарм в районе Антоновского моста Херсонской области. Это вызвало чрезвычайную обеспокоенность у кремлевского военного командования.

Возвращаясь к ситуации на восточных направлениях, можно подытожить, что враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая. Среди прочего, Россия перебрасывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение Вооруженных Сил.