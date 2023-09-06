Враг упорно готовится взять реванш, – Сырский о ситуации на Востоке

Ситуация на восточных направлениях фронта остается сложной. Оккупационные войска упорно готовятся взять реванш.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Александр Сырский отметил, что агрессор не покидает план выйти на границы Донетчины и Луганщины.

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Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу,

– подчеркнул Сырский.

На Купянском направлении оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов. Там враг ежедневно обстреливает наши позиции с артиллерии и минометов.

На Лиманском – агрессор продолжает замену войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории России. На Бахмутском – продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции. Впрочем, наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с украинской земли.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что в таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, возникающие с его стороны. Решению этих вопросов была посвящена работа Сырского в воинских частях ОТГ "Лиман" и "Соледар".

В частности, совместно с командирами оперативно-тактических группировок, бригады были рассмотрены все возможные варианты действий врага и приняты наиболее эффективные управленческие решения.

Основная наша задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное – сделать это с минимальными потерями среди наших защитников,

– подчеркнул генерал-полковник.

Также заметил, что верит в наших героев. Украина победит.

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Сырский на Востоке / Фото Military Media Center

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