Враг упорно готовится взять реванш, – Сырский о ситуации на Востоке
Источник:Military Media Center
Ситуация на восточных направлениях фронта остается сложной. Оккупационные войска упорно готовятся взять реванш.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Александр Сырский отметил, что агрессор не покидает план выйти на границы Донетчины и Луганщины.
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Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу,
– подчеркнул Сырский.
На Купянском направлении оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов. Там враг ежедневно обстреливает наши позиции с артиллерии и минометов.
На Лиманском – агрессор продолжает замену войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории России. На Бахмутском – продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции. Впрочем, наши подразделения героически шаг за шагом выбивают захватчиков с украинской земли.
Командующий Сухопутными войсками отметил, что в таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, возникающие с его стороны. Решению этих вопросов была посвящена работа Сырского в воинских частях ОТГ "Лиман" и "Соледар".
В частности, совместно с командирами оперативно-тактических группировок, бригады были рассмотрены все возможные варианты действий врага и приняты наиболее эффективные управленческие решения.
Основная наша задача – обеспечить надежную оборону, не допустить потери занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное – сделать это с минимальными потерями среди наших защитников,
– подчеркнул генерал-полковник.
Также заметил, что верит в наших героев. Украина победит.
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Сырский на Востоке / Фото Military Media Center
Зеленский посетил бригады, которые наступают под Бахмутом
- Накануне 5 сентября украинский лидер прибыл на передовую в Донецкой области. В частности, побывал на Бахмутском направлении, где ведутся ожесточенные бои.
- Зеленский сообщил, что вместе с Сырским пообщался с командирами и солдатами. Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ "Лиман" и ОТГ "Соледар".
- Президент обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ.
- По результатам разговора возникли дополнительные вопросы, которые будут рассмотрены уже во время Ставки.