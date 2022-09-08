Какая погода зимой будет более выгодной для Украины, а какая – для россии

К сожалению, война в Украине не завершится к зиме. Зимой боевые действия будут носить другой характер по сравнению с происходящим сейчас.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. Ранее Александр Мусиенко рассказывал о том, как зима усложнит ситуацию на фронте.

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Интенсивность снизится

Левин отметил, что, безусловно, зимой снизится интенсивность ведения боевых действий. На это повлияет погода.

Это не значит, что они завершатся. Это не значит, что не будет наших контрнаступательных действий или попыток у врага наступать. Просто интенсивность этого уменьшится,

– заметил военный эксперт.

По его словам, на Юге, в частности, степи и война там идет в лесных насаждениях. Зимой там не будет листьев, спрятаться невозможно. Мы видим врага, враг видит нас.

"Контрнаступление Украины сейчас должно создать лучшие условия для положения на фронте, когда оно зафиксируется ближе к зиме", – подчеркнул Левин.

Какая погода лучше

Он добавил, что важным фактором является то, какой будет зима. Она будет очень холодной с -20 градусов или вокруг 0 градусов, то плюс, то минус.

Если будет холодная зима, будет статическое противостояние. Кто лучше подготовится к весне, у того в руках и будет инициатива,

– подчеркнул военный эксперт.

По мнению Левина, для Украины лучше стабильная погода, когда бы температура не менялась постоянно.

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