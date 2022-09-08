Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін. Раніше Олександр Мусієнко розповідав про те, як зима ускладнить ситуацію на фронті.

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Інтенсивність знизиться

Левін зазначив, що безумовно взимку знизиться інтенсивність ведення бойових дій. На це банально вплине погода.

Це не означає, що вони завершаться. Це не означає, що не буде наших контрнаступальних дій або спроб у ворога наступати. Просто інтенсивність цього зменшиться,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, на Півдні, зокрема, степи і війна там іде в лісових насадженнях. Узимку там не буде листя, заховатись немає як. Ми бачимо ворога, ворог бачить нас.

"Контрнаступ України зараз має створити кращі умови для становища на фронті, коли воно зафіксується ближче до зими", – наголосив Левін.

Яка погода краще

Він додав, що важливим фактором є те, якою буде зима. Вона буде дуже холодною з -20 градусів чи постійно довкола 0 градусів, то плюс, то мінус.

Якщо буде холодна зима, то буде статичне протистояння. Хто краще підготується до весни, в того в руках і буде ініціатива,

– підкреслив військовий експерт.

На думку Левіна, для України краще стабільна погода, коли б температура не змінювалась постійно.

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