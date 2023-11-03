"А там в окопі сонечко сідало": мать посвятила щемящий стих сыну, погибшему под Бахмутом

На войне с российскими оккупантами погиб украинский воин из Буковины Сергей Пенюк. Молодой воин отдал свою жизнь в боях на Бахмутском направлении.

Воин из поселка Глубокая Черновицкой области погиб во время выполнения боевого задания. Сергей Пенюк был бойцом пограничного отряда.

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Воин из Буковины погиб во время выполнения боевого задания

Людмила, мать Сергея, опубликовала щемящее стихотворение после потери сына.

Просила я тебе, синок,

Не йди, бо там стріляють,

А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".

А там в окопі сонечко сідало,

Мені сказали, що тебе не стало.

А в грудях в мене серце калаталось,

що в сина мого життя обірвалось.

Торкнулася я тебе, а ти холодний,

Живіт запав, мабуть синок голодний,

Матуся плаче, а роки минають.

Мій син Герой, Герої не вмирають…

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