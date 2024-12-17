Корейцы на Курщине стали идеальной мишенью, но они могут пойти в наступление на другом направлении

Последнюю неделю внимание общества приковано к потерям КНДР на Курщине. В ГУР подтвердили, что 14 –15 декабря были убиты и ранены по меньшей мере 30 солдат. И цифры потерь только растут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию WP. Иностранные СМИ указывают, что неопытные северокорейцы становятся легкими целями для Сил обороны. Например, только за один бой корпус КНДР потерял 4 процента своих войск.

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Как оценивают поведение солдат КНДР на фронте

Силы обороны поняли, кто перед ними, поскольку противник буквально пер по полю. Россияне обычно передвигаются меньшими группами и держатся ближе к лесополосам. А вот корейцы выдали себя, идя большой группой.

Украинские военные предположили: либо солдаты Кима не понимают, что происходит, либо их умышленно отправляют на убой.

Мы были очень удивлены, мы никогда не видели ничего подобного – от 40 до 50 человек, бегающих по полю. Это идеальная мишень для артиллерии и операторов "Мавиков". Россияне никогда так не бегали,

– сказал командир подразделения БПЛА.

Другой оператор БПЛА рассказал, что северокорейские солдаты не научились прятаться от дронов. Поэтому одни стояли в поле и стреляли в дроны, пока другие продолжали нести рюкзаки, с боеприпасами и провизией.

Впрочем, разведчики указали, что некоторые корейцы прятались за деревьями и обеспокоенно смотрели на беспилотники.

Интересно! КНДР признала потери – по крайней мере об этом написало Центральное телеграфное управление Кореи. Речь о боях на выходных у российских сел Плехово, Ворожба и Мартыновка.

Войска КНДР могут атаковать Украину не только на Курщине

Один из украинских военнослужащих рассказал на правах анонимности, что Россия не развернула на фронте батальон северокорейских войск. Сейчас он в Белгородской области России – и может атаковать на Харьковском направлении, ведь Харьковщина граничит с Белгородщиной. Или же батальон отправят на Курщину.