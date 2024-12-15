В ВСУ прокомментировали, может ли Россия перебросить солдат КНДР на Восток уже в скором времени

Россия применяет войска КНДР в боевых действиях в Курской области. Среди северокорейских солдат уже есть "двухсотые" и "трехсотые". Пока нет информации о привлечении бойцов КНДР на Востоке Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Военные КНДР в Украине

Российские захватчики уже начали бросать войска КНДР в бои в сводных подразделениях. Впрочем, пока Силы обороны не имеют информации о привлечении северокорейских солдат на Востоке Украины.

Не исключено, что вскоре из-за больших потерь на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях,

– отметил Назар Волошин.

В то же время представитель ОСГВ "Хортица" подчеркнул, украинские защитники готовы дать отпор как и российским, так и северокорейским солдатам. Оккупантов будут ликвидировать.

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Кстати, накануне в ГУР заявили, что военные из КНДР понесли потери в Курской области и с перепугу "надвохсотили" кадыровцев. По данным военной разведки по состоянию на 14 декабря ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений составляют около 200 военнослужащих.