Возможна даже ядерная программа: в США не знают, что Россия даст КНДР в обмен на военных

Россия привлекает в войну против Украины войска КНДР. Советник президента США по национальной безопасности предположил, что президент агрессорки еще не знает, что даст в обмен на войска.

Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты еще изучают, что именно Россия отдаст Северной Корее в обмен на участие ее войск в полномасштабном вторжении против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Ким Чен Ын ожидает что-то значительное

По словам Салливана, в США точно не знают, что Россия дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в обмен на военных, которых он посылает воевать на поле боя в Украине. Он объяснил, что, наверное, Путин еще не решил, что именно он даст.

Я думаю, что он, наверное, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем,

– добавил он.

Советник Байдена считает, что, вероятно, Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России". Он также предположил, что это может быть и ядерная программа Северной Кореи.

По его словам, именно по этой причине беспокойство относительно отношений этих стран является реальным и на это должны обратить внимание все государства.