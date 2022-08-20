Войска НАТО могут зайти на территорию Украины, – Фейгин назвал предпосылку
США и Великобритания заявили, что утечка радиации на Запорожской АЭС будет расцениваться как нападение на страны НАТО. Следовательно, может быть применена 5 статья, которая будет означать вступление альянса в войну.
Мы неоднократно видели, как кремль сразу прекращает свой шантаж, когда получает жесткий ответ. Об этом на стриме, который транслировал ютуб 24 канала, сказал российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин.
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Так произошло, например, с заявлением британского премьера Бориса Джонсона о том, что после применения ядерного оружия в отношении Украины достойную реакцию получат и россияне. После этого вся риторика москвы сошла на нет, а на форуме "Армия - 2022" министр обороны россии шойгу заявил, что в отношении Украины россия не будет применять ядерное оружие, ведь она – не ядерное государство.
НАТО вступит в войну
Как отметил Фейгин, нуклеарный шантаж является самым опасным, и он получает ответ глобального масштаба – готовность НАТО вступить в войну. "Мне кажется, это согласованная точка зрения. Я думаю, что-то подобное вскоре прозвучит и из других мест", – считает политик.
Так, российским оккупантам дадут понять: если вы попытаетесь взорвать энергоблок и отправить все на европейский континент, то можете получить удар с помощью ядерного оружия.
Во всяком случае, это будет означать вход на территорию Украины войск НАТО. По меньшей мере, в Запорожье и Херсоне они появятся, чтобы контролировать атомные станции, чтобы это не повторилось.
Кроме того, отметил правозащитник, может быть и высадка десанта с моря, а во Львов могут зайти с суши. "Если бы с самого начала завели поляков, еще пару нейтральных армий – не американцев, над Западом Украины был бы "зонтик", создана зона безопасности. Раньше вопрос касался спасения людей и уменьшения потока беженцев в Европу, а сегодня - безопасности всей Европы", – подчеркнул он.
Фейгин напомнил, что Чернобыль в 1986 году оставил после себя мощное воспоминание. Причем тогда Европа "легко отделалась", хотя и пошло облако, пролились радиоактивные дожди, масса людей заболела раком.
"Никто не хочет, чтобы это повторилось. И все прекрасно понимают, что источник этой заразы не Украина. Пока на нее не напали, ни с Запорожской АЭС, ни с другими проблем не было. Все началось с полномасштабного вторжения иностранных войск. Все очень просто: покиньте эту станцию, вынесите оттуда все боеприпасы и снаряжение, и безопасность будет восстановлена ", – резюмировал российский оппозиционер.
Ситуация вокруг ЗАЭС: коротко
- Боевики государства-агрессора постоянно обстреливают Запорожскую АЭС и угрожают ее взорвать. В МАГАТЭ заявили, что существует реальный риск ядерной катастрофы.
- Очевидно, что сегодня россия занимается ядерным терроризмом. К сожалению, против корпорации "росатом" до сих пор нет западных санкций.
- Захватчики готовятся устроить теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. По данным разведки, работники "росатома" покинули территорию ЗАЭС. Традиционно оккупанты хотят обвинить в преступлении ВСУ.
- Потенциальная авария на Запорожской АЭС угрожает не только Украине, но и соседним государствам. Так, в результате взрыва пострадает, в частности, российская территория – Курская область и Кубань будут непригодны к сельхозиспользованию в течение 300 лет.
- По словам Владимира Зеленского, оккупанты превратили Запорожскую АЭС в мишень. Он предостерег, что лето 2022 может войти в историю как одно из самых трагических.
- Глава Турции Реджеп Эрдоган обеспокоен ситуацией вокруг ЗАЭС. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер заявил, что не хочет повторения Чернобыля.
Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео