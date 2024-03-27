После громких заявлений Макрона: как Европа может в корне изменить ход войны

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возможность введения войск НАТО в Украину. Однако ход войны может изменить не только размещением европейских войск в Украине, но и предоставлением достаточного количества авиации украинскими партнерами.

Андрей Пионтковский, российский публицист и оппозиционный политик из США, отметил 24 Каналу, что букварь Франции не исключает каких-либо вооруженных объединений Запада для поддержки Украины. Он отметил, что Макрон одновременно понимает, что пехотные дивизии Европы недостаточно готовы, чтобы заменить украинские на линии фронта.

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Макрон меняет позицию

Как отметил Пионтковский, у Европы развитое технологическое вооружение, которое может изменить ход войны в Украине. Это, например, самолеты F-16 – они есть у многих европейских стран, французские самолеты Mirage, шведские Gripen, британские Tornado. Предоставление авиации – основная потребность Украины.

Пионтковский также считает, что Макрон "пересматривает табу", что только украинские пилоты должны летать на европейской авиации.

Достаточно говорить, что должны быть только украинские пилоты, хотя они тоже должны участвовать. Для достижения победы нужны слаженные авианесущие объединения Франции и Швеции. В этом центральная идея Макрона,

– отметил оппозиционный политик.

Угрозы Путина

После громких заявлений Макрона, Путин начал угрожать Франции применением ядерного оружия, если его военные будут воевать за Украину. Это всего лишь слова.

Он (Путин – 24 Канал) понимает, что в случае удара по любой территории НАТО, автоматически против России будет введена в действие 5 статья, поэтому им нечем угрожать,

– отметил Андрей Пионтковский.

Президент Франции о войне в Украине: кратко

Президент Франции Эммануэль Макрон серьезно рассматривает возможность размещения войск на территории Украины, возможно, уже с лета 2024 года. По сведениям журналистов издания Le Monde, Макрон пришел к выводу, что достичь договоренностей с Россией будет трудно.

Есть несколько возможных сценариев использования французской армии в Украине. Некоторые из них предусматривают прямое участие в боях против российских войск, в частности в обороне Одессы от оккупантов. Президент Макрон считает, что Украине нужна помощь, поскольку она не в состоянии самостоятельно справиться с врагом.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает, что те, кто считают, что Россия прекратит свои захватнические действия после аннексии Крыма и оккупации украинского Донбасса, ошибаются.

Согласно 5 Статье НАТО, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения – все другие члены Альянса будут рассматривать этот акт насилия как нападение на всех. Принимать все меры, которые сочтут необходимым, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.