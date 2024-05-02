Отправка войск Франции в Украину: Макрон объяснил, при каких условиях он будет рассматривать этот вопрос
Источник:The Economist
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что его страна не исключает возможности отправки наземных войск в Украину. Впрочем, это произойдет в случае обострения конфликта с Россией.
Напомним, что в конце февраля Макрон заявлял об отправке войск НАТО в Украину. Тогда это заявление вызвало большую волну обсуждений в мире.
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Чтобы Россия никогда не могла победить в Украине
Макрон подтвердил, что его страна не исключает возможности отправки наземных войск в Украину в случае обострения конфликта с Россией.
Я сказал, что не исключаю ничего, поскольку мы имеем дело с тем, кто также ничего не исключает,
– заявил президент Франции.
По его словам, отправка войск может быть необходимой для сдерживания России и защиты Украины от российской агрессии. Макрон отметил, что его стратегическая цель заключается в том, чтобы Россия никогда не могла победить в Украине, поскольку победа России в этом конфликте угрожает безопасности всей Европы.
Макрон также выразил убеждение, что другие лидеры Европы должны разделить его позицию относительно возможности отправки войск в Украину для обеспечения безопасности региона. Он отметил, что исключение такой возможности обеспечивает лишь ослабление европейской безопасности.
"Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была украинская просьба – чего сегодня нет, – мы должны были бы правомерно поставить себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори – это не изучить уроки последних двух лет", – отметил глава Франции.
Он отметил, что агрессивная реакция России на его заявление свидетельствует о том, что сдерживание и недопущение дальнейшей эскалации конфликта являются важными элементами в обеспечении международной безопасности.
Отправка войск НАТО в Украину: кратко
- В конце февраля Эммануэль Макрон высказал мнение об отправке войск НАТО в Украину, однако заметил, что пока что нет консенсуса в этом вопросе. Он также указал, что это может стать актуальным в будущем, и призвал не отвергать эту идею. Президент Франции подчеркнул, что войну с Путиным необходимо завершить и не дать диктатору победить.
- Украинское МИД объяснило позицию Макрона, отметив, что он сказал лишь о возможности проведения учений для военных. В то же время там отметили, что Украина никогда не посылала запросов на отправку иностранных войск на свою территорию.
- Посол Франции также прокомментировал слова президента о возможной отправке войск в Украину. Он отметил, что нет жестких ограничений по помощи Украине, поэтому возможность присутствия иностранного контингента не исключена.