Отправят ли Польша и Чехия войска в Украину: Туск и Фиала дали ответ
Источник:Reuters
Дональд Туск объяснил позицию Польши относительно идеи с отправкой солдат в Украину. То же самое сделал и Петр Фиала касательно Чехии.
Дональд Туск и Петр Фиала прокомментировали заявление Эммануэля Макрона относительно возможности появления войск НАТО в Украине. Глава польского правительства заявил, что Варшава не будет отправлять свои войска в Украину. Его чешский коллега дал понять, что Прага тоже не будет отправлять солдат на территорию нашего государства.
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Что именно сказали премьеры
Премьер-министр Чехии Петр Фиала дал понять, что Прага не рассматривает такой вариант.
Я убежден, что мы должны развивать пути поддержки, на которые мы стали после российской агрессии. Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути,
– сказал глава чешского правительства.
Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал позицию Фиалы. Он заявил, что Варшава "не планирует отправлять свои войска на территорию Украины".
Что этому предшествовало
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности введения войск НАТО на территорию Украины. По его словам, отправка западных войск возможна, но пока не согласована.
- Французский лидер подчеркнул отсутствие консенсуса по этому поводу. Также он заявил, что союзники сделают все необходимое для предотвращения победы государства-террориста. Макрон отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против всей Европы.
- На заявление Макрона отреагировал рупор Кремля Дмитрий Песков, назвав эти дискуссии "новым и важным элементом". Прихвостень Владимира Путина пригрозил неизбежностью "прямого столкновения России и НАТО" в случае отправки войск союзников Киева в Украину.