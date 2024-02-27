Вероятность ввода войск НАТО в Украину: все о резонансном заявлении Макрона

Во время общения с журналистами президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако среди мировых лидеров пока нет единого консенсуса по этому поводу.

Некоторые из стран выступают кардинально против такого решения, а часть в сомнениях. Все заявления представителей стран-членов Альянса относительно возможности введения войск в Украину – собрал 24 Канал.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

НАТО и войска в Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность ввода войск НАТО в Украину.

Мы это обсудили. Сейчас консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну,

– заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что многие, кто говорит сейчас "никогда" выступали и против предоставления Украине танков, самолетов, ракет. Он признал, что Европа часто отставала от событий на полгода или год.

Фактически, присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной. В то же время Словакия не пойдет на этот шаг, хотя, по словам Фицо, будет уважать решение стран, которые согласятся на это.

Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, есть страны, которые говорят "никогда", среди которых Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение нужно рассмотреть,

– сказал словацкий лидер.

Также об отсутствии согласия говорил и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, вокруг этого вопроса шли горячие дискуссии, однако консенсуса достичь не удалось. Конкретных решений нет, но энтузиазма немного.

Согласие по вопросу отсутствует

Уже позже после слов Дуды, заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик заявил, что страна не рассматривает идею отправки своих военных в Украину. Он отметил, что отметил, что "в Польше нет такого проекта и идеи".

Кроме этого, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что "сейчас это абсолютно не актуально". По его словам, каждая страна имеет право обсуждать свои собственные решения о размещении войск за пределами своих границ, что не оказывает прямого влияния на НАТО в целом. Он добавил, что национальные решения не влияют на НАТО в целом.

Официальный представитель Белого дома заявил Reuters, что США не планируют отправлять ни свои, ни войска НАТО в Украину.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что вопрос об отправке сухопутных войск не был главной темой разговора на встрече в Елисейском дворце.

Реакция России

На громкое заявление Эмануэля Макрона уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже классически начал угрожать прямым военным противостоянием.

Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО,

– заявил пресс-секретарь.