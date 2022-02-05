Войска Путина стали обузой для Кремля

Однако к украинской границе продолжают прибывать российские войска. А Москва поставила в Беларусь ЗРК С-400, которые в итоге там и останутся.

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Поэтому, давайте разберемся – действительно ли изменилась риторика Кремля и почему в Киеве говорят о низкой вероятности вторжения?

Кремль лишь увеличивает свое военное присутствие

Итак, начнем с агрессивных действий Кремля.

Накануне компания Maxar обновила спутниковые снимки вдоль украинской границы, в Беларуси, в оккупированных Крыму и части Донбасса. И все они свидетельствуют о том, что Кремль лишь увеличивает свое военное присутствие.



Возле украинских границ скапливаются российские войска / Фото Maxar

Например, в Беларуси были замечены системы "Искандер". Накануне украинская разведка также сообщала, что на Донбассе происходит перемещение войск.

А согласно спутниковым снимкам Maxar, вдоль всей нашей границы Россия разместила палатки с военными и техникой, что может свидетельствовать о том, что там войска полностью укомплектованы личным составом.

Учения в Беларуси – еще одно прикрытие

В то же время, Россия, якобы для учений, перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы С-400. И я, и многие другие эксперты, уже не раз говорили о том, что учения – это лишь прикрытие, а вся эта военная техника и армия России так и останется в Беларуси для вероятного нападения на Украину.

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И вот Лукашенко озвучил схему, по которой Москва и Минск легализуют присутствие российской военной техники в Беларуси. Режим Лукашенко просто выкупит у России всю прибывшую технику.

То есть, по факту, Кремль оставляет всю свою технику в Беларуси под видом того, что Лукашенко ее купил, а белорусских военных могут готовить к участию в военной операции против Украины.

В то же время, страны Балтии уже ведут подготовку к вероятной агрессии России против них, если Украина не сможет сдержать атаку. А потому в Эстонии призывают мировое сообщество еще сильнее помогать Украине, ведь там видят угрозу нового вторжения более чем реальной.

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В словах Резникова есть доля правды

Как видим, угроза вторжения все же сохраняется. Но, в то же время, министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что эта угроза значительно снизилась, а Кремль начал давать заднюю в своих агрессивных заявлениях.



Кремль начал давать заднюю / Фото Getty Images

И здесь можно поспорить, мол, украинская власть и раньше заявляла о том, что угроза вторжения России преувеличена, а потому относится как-то серьезно к этому заявлению не стоит.

Но, как оказалось, доля правды в словах Резникова есть. Ведь параллельно с его обращением прозвучало заявление и из Белого дома.

США преувеличивали

После слухов о споре между Байденом и Зеленским, там все же признали, что они преувеличивали степень угрозы вторжения Путина и согласились, что заявлять о неизбежности потенциального вторжения – было некорректно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что больше не будет использовать слово "неизбежное", когда речь идет о путинской агрессии, ведь это слово создает неправильный посыл.

И вот если сопоставить два факта – стягивание российских войск и заявления о снижения риска вторжения, возникает логичный вопрос: откуда такая уверенность?

И здесь стоит обратить пристальное внимание, во-первых, на то как изменилась риторика Кремля – там и правда начали давать заднюю.

Прямо сейчас Путин пытается вести двойную игру – отступить он не может, ведь это будет проявлением слабости, но и нападать вряд ли станет, иначе его просто раздавят.

А потому Путин начал выстраивать из России образ миротворца – обратите внимание сколько раз из уст российских чиновников, за последние дни, прозвучали слова о том, что Россия не собирается нападать на Украину, а всю панику нагнетает Вашингтон.

Хотя, и Лавров, и Путин, и Шойгу, еще какой-то месяц назад использовали угрозу вторжения как главный рычаг давления на Запад.

Украина становится все сильнее

Но, с тех пор многое изменилось. Украина получила международную поддержку, тонны современного оружия, Восточную Европу наводнили войска НАТО и даже отдельные американские подразделения.

А самое главное – Запад отверг все требования Путина, и на уступки идти не собирается. Угроза вторжения не напугала никого.

Более того, Белый дом прямо заявил: решение Байдена перебросить американские войска в Европу – это прямой ответ на путинские угрозы. Никто уже не скрывает – если Россия пойдет в наступление, ее тут же размажут.



Какие страны помогают Украине / Инфографика 24 канала

К тому же Байден напомнил, что он с самого начала предупреждал Путина – если тот перейдет черту, ему придется иметь дело непосредственно с американской армией.

Войска Путина стали обузой для Кремля

Но, прозвучало сегодня и еще одно очень важное заявление.

Дело в том, что Россия прямо сейчас пытается затянуть процесс переговоров по "гарантиям безопасности". И вот сегодня Госдеп четко ответил Путину – переговоры по "гарантиям безопасности" не будут иметь никакого результата, пока Россия не уберет свои войска со всех рубежей Украины.

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То есть войска Путина не просто перестали быть устрашающим элементом, но еще и стали обузой для самого Кремля – их присутствие заводит в тупик любые переговоры с Западом. Что уж говорить об открытой агрессии.

Путин теряет даже малейшую поддержку

Но и это еще не все. Думаю вы обратили внимание на то, что в Киев уже четвертый день подряд съезжаются лидеры и политики разных стран. Поддержка Украины возрастает и это делает цену агрессии намного выше.

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Борис Джонсон в телефонном разговоре с Путиным предостерег его от катастрофического, в первую очередь для самой России, шага. Ведь британцы сегодня очень решительно настроены поставить Путина на место.

Но, сейчас происходит и то, что может подкосить Путина окончательно – он теряет даже малейшую поддержку в тех странах, которые часто выступали за нейтральные отношения с Россией.

Речь идет о Германии и Франции. Накануне Байден и Макрон обсудили согласованный ответ России на вероятное вторжение в Украину.

И Франция заняла очень твердую позицию. Французы присоединяются ко всем сдерживающим действиям США. К тому же Макрон допускает, что ему придется ехать в Москву, чтобы донести до Путина западную позицию и попытаться его остановить.

Германия прижимает Россию

Немцы, хоть и продолжают делать вид, что ничего не происходит и отказываются от поставок оружия в Украину, все же, под давлением союзников, прижимают Россию.

Например, накануне Германия полностью запретила вещание пропагандистского канала Russia Today, на что в Кремле заявили, что это наступление на свободу слова. Хотя, кому интересны вопли Кремля по этому поводу.

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К тому же канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что едет в Вашингтон для согласования общих позиции с США, и после этого готов лететь в Москву, чтобы так же как и Макрон пытаться остановить Путина.

И такая риторика канцлера Шольца понятна, ведь сейчас на него начинают оказывать давление даже в его родной Социал-демократической партии. Глава СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что правительству Германии пришло время кардинально пересмотреть свою политику в отношении России.

То есть надежды Путина на то, что Шольц и Макрон будут, как минимум, нейтральны – не оправдались, ведь оба заняли сторону США и преобразования в их странах только начинаются.

Спасательный круг Путина

Но, самая большая трагедия для Путина разворачивается на другом континенте – в Азии. Перед визитом в Пекин на Олимпиаду, Путин заявил, что именно Россия и Китай в связке играют главную стабилизирующую роль в международной обстановке.

По факту, именно Китай может стать для Путина тем самым спасательным кругом. 4 февраля Путин встретился с Си Цзиньпином и попытался выбить из него как минимум слова поддержки.

Существует риск того, что Китай, как и в 2014 году, будет готов помочь России отразить санкционный удар, если Путин вторгнется в Украину и получит за это жесткие западные санкции.

Китай за последнее время несколько раз публично заявил, что в противостоянии с США, он точно на стороне России.

Пекин поддержал обеспокоенность России расширением НАТО, присоединился к Москве в попытке заблокировать заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины и отмахнулся от предупреждений США о том, что вторжение России в Украину принесет большие экономические риски и самому Китаю.



Китай готов поддержать Путина / Фото Politeka

Понятно, что во всем, что может подорвать позиции США, Китай поддержит Россию. Китай прекрасно понимает, что противостояние между Западом и Россией отвлекает США от того же Тайваня.

Поддержка России подорвет позиции Китая

Но, в то же время, Пекин четко и не двузначно заявил – решение конфликта между Украиной и Россией должно быть исключительно дипломатическим.

К тому же Пекин оказался на растяжке: с одной стороны нужно поддержать Россию, а с другой стороны Пекин обвиняет США в том, что они лезут в суверенные дела Китая и это недопустимо. Поэтому поддержать Россию в войне против такого же суверенного государства Китай не может, это подорвет их собственные позиции.

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Напомню, аннексию Крыма Китай так и не признал.

К тому же, Китай прекрасно понимает, что если против России введут жесткие санкции, она придет за помощью к ним. Но, если китайские банки и компании решат помочь – это автоматически будет означать, что западный рынок для них окажется закрытым.

Поэтому чисто публично, Си Цзиньпин готов поддерживать своего соратника Путина, но вот на деле это вряд ли как-то проявится.

А потому, в такой ситуации, когда войну не поддерживают даже, казалось бы, ближайшие союзники, вероятность нового путинского вторжения в Украину действительно снижается.