"Нам не нужны их войска": ветеран войны сказал, как НАТО могло бы лучше помочь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможное введение войск западных стран на территорию Украины. Такое заявление французского лидера наделало немало шума, однако пока это лишь абстрактные слова.

Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран войны с Россией Евгений Дикий. В любом случае речь идет не о введении войск НАТО, ведь такое решение принимается консенсусом. Альянс не может применить 5 статью, потому что Украина не член НАТО.

Читайте также Вероятность ввода войск НАТО в Украину: может ли предложение Макрона воплотиться в жизнь

Что лучше введения войск

Теоретически возможно, что отдельные страны, которые являются членами Альянса, направят свои войска в Украину. С одной стороны, этого им никто не запрещает, но с другой – есть общество, значительная часть которого уже не в восторге от помощи, которую сейчас передают Украине.

Сейчас это лишь скромно бьет по их карману, а представьте как граждане других стран отреагируют, если их родных начнут отправлять на войну в Украину, где они могут погибнуть,

– отметил ветеран войны с Россией.

По его словам, вызывает много сомнений вопрос, нужны ли Украине вообще иностранные войска. Например, если бы авиация какой-то страны приняла участие в войне или союзники разместили подразделения своего ПВО, то это бы существенно помогло Вооруженным Силам Украины.

Зачем нам отвечать за жизни граждан других стран и нервничать, как каждый цинковый гроб повлияет на поддержку. Дайте нам ваше оружие и технологии, мы сами знаем, что делать. По моему мнению, нам не нужны их войска,

– сказал Дикий.

Он также остро отреагировал на то, как в нашем медиаполе начали хвататься за абсолютно абстрактные слова Макрона, как за спасительную соломинку. Мол, может нам уже не нужна массовая мобилизация, ведь приедут войска НАТО.

"Нет, не приедут. Оружие от союзников Украина все же получает, а вопрос с людьми в конце концов должны решить сами. Война идет на нашей земле и за наше выживание, а не французов", – подчеркнул ветеран войны с Россией.

Подробнее о заявлении Макрона