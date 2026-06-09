Мнения окружения Путина относительно войны в Украине значительно отличаются, – Зеленский

В ближайшем окружении Путина нет единой позиции по отношению к Украине: одни поддерживают продолжение войны, другие выступают за ее прекращение. В то же время, бизнес видит, что российская экономика серьезно ухудшается.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью для The Guardian.

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По словам президента, мир в Украине станет реальным, если Запад не будет отменять санкции против России, усилит борьбу с российским теневым флотом, а Украина будет оставаться сильной на поле боя.

Также Зеленский в интервью вспомнил разговор с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Президент передал, что Украина с самого начала была готова к переговорам, не стремилась к этой войне и хочет как можно быстрее ее завершить.

В понедельник, 8 июня, Зеленский заявил журналистам, что в Анкоридже Россия и США обсуждали Украину без ее участия, что, по его мнению, было ошибкой, особенно для США, поскольку Путин ослабил их позицию. Также он высказал предположение, что Путин мог солгать президенту Соединенных Штатов.

В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории,

– подчеркнул глава государства.

Заметим, 8 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит атаковать важные российские объекты, чтобы ослабить экономику Кремля и остановить эту военную машину. По словам президента, украинские силы уже работают над созданием различных ракет и беспилотников, чтобы бить по тылу врага.

Зеленский добавил, что Путин слушает Киев и его союзников только под "тотальным давлением". Именно поэтому украинские БпЛА бьют по объектам вражеского ВПК вблизи крупных городов, а не только отдаленных сел.

Силы обороны будут атаковать Россию пока агрессор не остановит войну, а диспстрайки будут становиться сильнее ежедневно, подчеркнул Зеленский.