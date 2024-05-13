Волчанск – под контролем: ВСУ показали видео из города
Российская армия перешла в наступление на Харьковском направлении. Одной из целей врага называют город Волчанск.
При этом в ВСУ показали видео из города и отметили, что держат все под контролем. Украинские защитники пообещали, что враг пожалеет о своих планах.
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Ситуация в Волчанске
На севере Харьковской области продолжаются российские штурмы. Вражеская авиация и артиллерия фактически уничтожает город Волчанск. Однако начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник отметил, что город находится под контролем украинской армии. Ситуация там стабильная и контролируемая.
Сегодня вместе с защитниками в городе Волчанск, где сейчас украинское войско уже второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях,
– сказал он.
В то же время бригадный генерал призвал украинцев верить в Силы обороны, поддерживать войско, не поддаваться российской пропаганде и самое главное – участвовать в защите Украины. По словам "Марселя", только совместно можно одолеть врага.
ВСУ держат Волчанск, ситуация стабильная: смотрите видео
Наступление россиян на Харьковскую область
- В Генштабе рассказали, что наши военные потеснили россиян на северной окраине населенного пункта Волчанск. Сейчас там проводят мероприятия зачистки. В то же время началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.
- Ситуация в окрестностях Волчанска остается самой сложной. Там продолжаются тяжелые бои. Из города эвакуировали уже 6 тысяч местных жителей. Также враг усиливает обстрелы города.
- По данным украинских военных, враг бросил для наступления на город ориентировочно до 5 батальонов. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не считаются со своими потерями. Только убитыми на этом направлении российские захватчики потеряли за сутки более 100 оккупантов.
- Стало известно, что 11 мая российские оккупанты взяли в плен жителей Волчанской общины. Их насильно удерживают в подвале. Некоторым из пленных удалось сбежать. Люди добрались до волонтеров и сейчас находятся в безопасности.
- В Генштабе сообщили, что продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам, одним из приоритетов является сохранение жизни наших воинов