Волчанск – под контролем: ВСУ показали видео из города

Российская армия перешла в наступление на Харьковском направлении. Одной из целей врага называют город Волчанск.

При этом в ВСУ показали видео из города и отметили, что держат все под контролем. Украинские защитники пообещали, что враг пожалеет о своих планах.

Смотрите также В окрестностях Волчанска чрезвычайно сложная ситуация: что происходит на Харьковском направлении

Ситуация в Волчанске

На севере Харьковской области продолжаются российские штурмы. Вражеская авиация и артиллерия фактически уничтожает город Волчанск. Однако начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник отметил, что город находится под контролем украинской армии. Ситуация там стабильная и контролируемая.

Сегодня вместе с защитниками в городе Волчанск, где сейчас украинское войско уже второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях,

– сказал он.

В то же время бригадный генерал призвал украинцев верить в Силы обороны, поддерживать войско, не поддаваться российской пропаганде и самое главное – участвовать в защите Украины. По словам "Марселя", только совместно можно одолеть врага.

ВСУ держат Волчанск, ситуация стабильная: смотрите видео

Наступление россиян на Харьковскую область