"Продолжаются уличные бои": в ОТГВ "Харьков" рассказали, кто контролирует Волчанск
Источник:"Украинская правда"
Ситуация на Харьковщине сложная, однако контролируемая. Сейчас в Волчанске продолжаются уличные бои и Силы обороны контролируют 70% города.
Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. В то же время есть беспокойство относительно Золочевского направления, где Россия может активизировать свои действия и усилить штурмы.
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Повх отметил, что в Волчанске продолжаются уличные бои. Впрочем, несмотря на сложную ситуацию, Силы обороны контролируют 70% города.
Вооруженные силы Украины сейчас контролируют большую часть города. Можем сейчас говорить о 70% контроля над городом. Продолжаются уличные бои,
– заявил Повх.
Какая ситуация в Волчанске: смотрите на карте
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Наступление россиян на Харьковщине: последние новости
- В ОСГВ "Хортица" сообщили, что Силы обороны продолжают наносить колоссальные потери врагу. Кроме того, ВСУ удалось частично перерезать логистические маршруты оккупантов в Харьковской области. Так, пути, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам, сейчас перерезаны Силами обороны.
- Партизаны движения "Атеш" также подтверждают серьезные потери врага на Харьковщине. Более того, агент в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России сообщает, что к боям могли привлечь и срочников, поскольку личного состава мобилизованных и контрактников не хватает.
- Враг обстреливает Харьковскую область из различного вида вооружения. Начали применять оккупанты и термобарические боеприпасы для атак по Волчанску. Так, российские военные используют для ударов тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк". После использования таких боеприпасов вся инфраструктура уничтожается полностью.
- Оккупанты начали наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. В настоящее время ГБР проводит расследование, как российским захватчикам удалось пересечь границу. Предварительно, это дело квалифицировали как самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе.
- После выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны Украины избежать российского прорыва, а также кто именно должен нести за это ответственность. Кстати, также рассматривается вопрос возведения фортификаций.
- Кроме того, усиливает враг давление и на Купянском направлении. Там наши защитники в течение суток отбили 7 атак российских захватчиков. По состоянию на 19:00 продолжался бой возле Андреевки.